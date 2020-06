La reunión de la OPEP, en el aire por un acuerdo entre Rusia y Arabia Saudí

El petróleo sumaba este miércoles una nueva sesión al alza y el barril de Brent cotizaba por encima de los 40 dólares por primera vez desde la ruptura entre Arabia Saudí y Rusia en el seno de la OPEP+ ante la posibilidad de que esta organización pudiera ampliar en el tiempo los recortes acordados. Y por el momento, parece que será así. Ambas potencias habrían acordado una extensión de un mes, es decir, hasta finales de julio, sin embargo, esta ampliación podría no implementarse si países como Irak y Nigeria que no han cumplido las restricciones imuestas hasta ahora no se comprometen a hacerlo en un futuro.

Esta incertidumbre ha alterado a los inversores y los futuros del Brent han pasado a caer más de un 1%. El encuentro estaba programado inicilamente para el 9 y 10 de junio, pero la organización había decidido adelandarlo a este jueves, fecha que ahora está en el aire.

Los expertos consideraban hasta ahora muy probable una ampliación de los recortes acordados el pasado mes de abril, por el cual se rebajaba la producción en 9,7 millones de barriles al día desde el 1 de mayo hasta el 30 de junio. A partir de esa fecha, las restricciones se irían suavizando, de forma que pasaría a ser de 7,7 millones de barriles diarios hasta el 31 de diciembre mientras que, desde el 1 de enero de 2021 hasta el 30 de abril de 2022, será de 5,8 millones. De no llegarse a un acuerdo, el próximo 1 de julio comenzaría esta desescalada.

Esta noticia ha borrado el entusiasmo de primera hora después de conocerse que los inventarios de crudo en EE UU han bajado por cuarta semana consecutiva, señal de equilibrio del mercado en un contexto económico menos pesimista.