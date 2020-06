La financiación autonómica provocará una recuperación de la crisis a dispar velocidad

La reforma del sistema de financiación autonómica lleva más de un lustro pendiente de ser abordada. Hoy, esa demora podría condicionar la capacidad de los distintos territorios para afrontar la reactivación económica ante la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. Así lo advertía ayer el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) en un informe en el que planteaba que “las desigualdades en los recursos de las comunidades autónomas existentes en España pueden complicar las opciones de recuperación de la crisis del Covid-19 en las autonomías con menos recursos”. Como resultado, alerta, “esta reconstrucción se producirá a diferentes velocidades”.

El informe recuerda que las comunidades son las responsables de atender los servicios públicos fundamentales, como educación, sanidad y protección social. Tras descontar de los ingresos recibidos las partidas correspondientes a cubrir estos servicios, con costes ingentes especialmente en el caso sanitario como consecuencia de la pandemia, los recursos disponibles para afrontar políticas de desarrollo regional que permitan a cada territorio salir de una crisis como la actual se ven seriamente mermados. “Durante la recesión de 2008 y ante la dificultad de ajustar más los servicios educativos, sanitarios o de protección social, estas partidas dedicadas a impulsar la actividad, especialmente las de inversión pública e I+D+i, sufrieron severos ajustes”, ilustra el Ivie, que detalla que esta partida pasó de suponer un 22% del presupuesto de las regiones en 2009 a solo un 14,5% en los últimos años.

El calado del recorte, no obstante, no fue homogéneo entre las distintas regiones, arrojando hoy una fuerte disparidad en el gasto dedicado a políticas de desarrollo regional, que incluyen las medidas de impulso económico, protección del medio ambiente, vivienda y servicios comunitarios, cultura y apoyo a la I+D+i. Así, mientras que Navarra, La Rioja y Cantabria destinaban a este frente unos 800 euros por habitante en 2018, último ejercicio del que hay datos disponibles, Murcia y la Comunidad Valenciana no alcanzaban los 400 euros.

“La razón principal que explica esta disparidad” se encuentra en “las sustanciales diferencias de financiación autonómica”, explican desde el Ivie, señalando que las regiones mejor financiadas (Navarra, País Vasco, Cantabria, La Rioja, Extremadura y Asturias) “necesitan hacer menos esfuerzo presupuestario para cubrir las necesidades de gasto en servicios públicos fundamentales”, a los que destinan apenas el 70% de sus recursos. Por el contrario, las autonomías peor financiadas (Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana) gastan en ellos del 85% al 90%, lo que apenas les deja recursos para tratar de reactivar su economía ante una crisis como la actual.

“El Gobierno debería tener en cuenta las diferentes circunstancias financieras de las comunidades autónomas al diseñar y asignar los fondos extraordinarios destinados a la recuperación, pues la capacidad de respuesta de las economías regionales al impacto del Covid-19 es mucho más limitada en alguna de ellas”, sugiere el informe el Ivie, aportando otro posible criterio para el reparto de los 16.000 millones de euros no reembolsables que el Ejecutivo ha prometido a las regiones para apoyar su respuesta a la crisis. Más allá, aunque el documento deja entrever la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica, caduco desde hace más de un lustro, está por ver que Hacienda pueda cumplir su compromiso de presentar una propuesta de reforma este otoño habida cuenta las dificultades que añade la pandemia a un proyecto que, ante la dispar posición de cada territorio, ya prometía no contentar a nadie.