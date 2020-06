Albella aplaza a 2022 que los consejos tengan un 40% de mujeres y restringe la palabra "corrupción" en el Código de Buen Gobierno

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, ha desvelado el nuevo objetivo en términos de igualdad en la cúpula directiva que su organismo recomendará para las empresas cotizadas españolas. Según la nueva indicación del supervisor, las compañías deberían de facilitar que un 40% del consejo de administración esté conformado por mujeres para el año 2022. El presidente de la CNMV ha desvelado el dato durante su ponencia inaugural de la VIII edición del Foro del Consejero, un evento organizado por EL PAÍS, KPMG e IESE con la colaboración de AON y Gobertia que pretende arrojar luz sobre la respuesta al Covid-19 desde la perspectiva del Consejo.

En el marco del encuentro, Albella ha desgranado el resultado del proceso de consultas que la CNMV abrió a mediados de febrero con el objetivo de recibir recomendaciones de cara a la remodelación del Código de Buen Gobierno elaborado por la institución, el documento en el que el supervisor da consejos para el correcto funcionamiento de las cúpulas de las cotizadas. "Hay que resaltar la importancia de los consejos de administración, de las comisiones de auditoría, de los consejeros externos y de los independientes en el control de riesgos y la transparencia, y más en circunstancias como la que estamos viviendo con la pandemia", ha valorado.

Entre las modificaciones que la CNMV realizará sobre este código, por primera vez el organismo instará a las cotizadas españolas a contar con una política de comunicación que garantice la calidad y la simetría de la información que reciben los accionistas, independientemente de su tamaño y peso en la empresa. Según ha explicado el presidente de la CNMV, esto será posible o bien a través de la página web de las propias empresas o vía relación con los medios.

Los cambios llegan también en lo relativo a la diversidad en las empresas. Hasta el momento, la CNMV había fijado para 2020 el objetivo de que el consejo de administración estuviese conformado como mínimo en un 30% por mujeres. "Inicialmente fijamos una propuesta inicial de alcanzar un 40% sin concretar un plazo de tiempo. Al final vamos a ser sensibles a las recomendaciones recibidas y vamos a dar un plazo. Lo normal será fijar un periodo de dos años para lograr el 40%", ha destacado.

En el caso de que un consejero se vea afectado por algún escándalo que pueda dañar la reputación de la empresa, la CNMV reforzará el poder del consejo de administración. "Hasta ahora el consejero debía anunciarlo al consejo y preguntarse si debía adoptar una medida. En un segundo párrafo, se apelaba al consejo en el caso de que hubiera habido un auto de procesamiento o de juicio oral. Hemos reformado esto para que el consejo se plantee si debe hacer algo de forma proactiva si se dan las circunstancias".

Dentro de este objetivo de combatir las malas praxis en las cúpulas empresariales, el supervisor recomendará extender la función de la comisión de auditoría al control de la información no financiera y reforzar su control de riesgos tanto financieros como no financieros. "No solo velando porque estos controles existan si no que la comisión compruebe que funcionan en la práctica". No obstante, el jefe del supervisor también ha sido permeable a las sugerencias del mercado y ha decidido restringir la palabra "corrupción" del Código de Buen Gobierno. "No queremos dar la impresión de que nuestras cotizadas sufren más corrupción, creemos que no es el caso", ha sentenciado.

A raíz del impacto de la pandemia, la CNMV también reforzará sus recomendaciones en torno a que las empresas faciliten de forma eficaz la asistencia telemática a las juntas de accionistas. Por otro lado, el organismo presidido por Albella endurecerá su recomendación en torno a sueldos de los consejeros delegados. "En caso de indemnización de cese de la relación de los consejeros ejecutivos actualmente aconsejamos no que no exceda los dos años de retribución. Hemos modificado esto para que las retribuciones por no competencia también computen a estos efectos".

"Una magnífica noticia"

El impacto del Covid-19 en el mercado no ha sido un impedimento para las grandes operaciones. Para el presidente del supervisor de los mercados es una "magnífica noticia" que haya grandes operaciones en el mercado español pese a la pandemia. "Estamos a pocos días del fin del periodo de aceptación de la OPA sobre BME, ha sido una señal de confianza en nuestro país y ayer hemos sabido de otra operación muy relevante que hay que valorar muy positivamente", ha dicho refiriéndose a la oferta de compra que KKR, Providence y Cinven ha presentado sobre MásMóvil.

En la opinión de Sebastián Albella, especialmente cuando se produce una de estas grandes operaciones, "el consejo de administración debe poner en primer plano el interés de los inversores y tomarlo positivamente".

Además del presidente de la CNMV, en la primera sesión del Foro del Consejero, Javier Monzón, presidente de PRISA, también ha aprovechado para valorar el impacto de la pandemia en la transformación de las empresas. "Todos hemos tenido sesiones de consejos de forma plenamente virtual, los consejos y los consejeros también tenemos que saber dar ejemplo y asumir el liderazgo que necesitan las organizaciones" ha afirmado.

Monzón ha destacado que el consejo tiene dos funciones esenciales que destacan por encima de cualquier otra. "La primera es que nuestras empresas tengan empresario; que estén impulsadas, lideradas por espíritu empresarial. No hay empresa sin empresario ¿Quién es el empresario en una empresa con propiedad dispersa? Salvo excepciones, debe ser el primer ejecutivo. El Consejo tiene que hacerlo posible: elegirlo, motivarlo, respaldarlo … y a la vez controlarlo y ponerle contrapesos", ha afirmado. Según Monzón, en el otro lado de la balanza se situaría la segunda de las funciones esenciales del consejo: la supervisión y el control de riesgos.

Hilario Albarracín, presidente de KPMG en España, ha puesto el foco sobre los cambios que ha representado el virus. "Las circunstancias muestran el impacto que está teniendo el Covid en nuestras vidas, esta crisis está suponiendo un esfuerzo adicional para las empresas, pero aquellas que tuvieron que reducir su actividad la van recuperando progresivamente", sostiene Albarracín. "En este entorno el papel de los consejos de administración es más importante que nunca, contar con consejeros capaces de contrarrestar la incertidumbre de la crisis, es fundamental".

Concluyendo el inicio institucional del encuentro, Franz Heukamp, decano del IESE Business School, ha remarcado la importancia de que la dirección de las organizaciones se implique y ayude a sus empleados de forma comprensiva. Heukamp ha incidido en que "el consejo de administración tiene mucho que hacer en esta situación" y ha hecho un llamamiento a la colaboración entre las grandes empresas y el Gobierno para salir de la situación de crisis.