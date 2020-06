Garamendi confirma que los empresarios vuelven a las negociaciones del diálogo social

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha confirmado hoy que los empresarios volverán a todas las mesas de negociación del diálogo social con el Gobierno y no solo a las técnicas, como estaba ocurriendo ahora tras el malestar creado por el pacto del Ejecutivo y EH Bildu para derogar la reforma laboral.

El líder empresarial confirmaba así lo sugerido ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ya avanzó la vuelta de las organizaciones empresariales al diálogo. Garamendi, ha especificado en la Cadena SER que la reanudación de las negociaciones al más alto nivel se hace por "responsabilidad". Pero también ha apuntado a la necesidad de adoptar medidas que afectan "de verdad" a los empresario y a la economía, en todos los sectores pero sobre todo en áreas como el turismo, el comercio o la automoción.

"Con responsabilidad, nos sentamos a la mesa porque eso nos preocupa, el día a día, ver cómo reconstruimos el país y es evidente que la iniciativa privada es parte fundamental de esa reconstrucción", ha señalado el máximo dirigente empresarial.

De esta forma, el propio Garamendi y el líder de Cepyme, Gerardo Cuerva, tendrían previsto asistir a la próxima reunión interministerial de seguimiento de la crisis, que convoca la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño que podría celebrarse previsiblemente el próximo jueves. Si bien, esta cita está sujeta a la agenda de los numerosos asistentes --hasta siete ministros económicos asisten a estos encuentros y los líderes patronales y sindicales-- y, aunque en un primer momento se habló de celebrarla hoy, lunes, finalmente parece que se llevará al jueves, según fuentes de la negociación.

Asimismo, responsables técnicos de estas organizaciones patronales acudirán también este miércoles a la reunión que estudia la renovación de los Expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en algunos sectores, sobre todo los relacionados con el turismo y el sector automovilístico, y las condiciones de dichas prórrogas. Estos responsables técnicos sí acudieron la semana pasada a esta misma reunión, pese a que los líderes empresariales mantenían en suspenso su propia asistencia a las negociaciones con el Gobierno.



Dicho todo esto, Garamendi ha precisado que las patronales nunca se levantaron de la mesa del diálogo social si no que se encontraron con que había "otra gente sentada" en dicha mesa, en clara referencia a EH Bildu, debido al pacto antes citado.



"Nosotros lo que hicimos fue reaccionar a eso, porque nos encontramos con un papel que no estaba en el diálogo social, que se lo saltaba" Y ha añadido que el malestar que llevó a los empresarios a suspender temporalmente la negociación con el Ejecutivo estuvo provocado por

"con quién" se había firmado el acuerdo y a una "quiebra" de la confianza.



Sin embargo, el hecho de que Calviño frenara primero los términos iniciales de ese acuerdo que recogía la derogación "íntegra" e inmediata de la reforma laboral y, sobre todo que dijera después públicamente que dicha derogación no tocaba ahora porque sería "absurda y contraproducente" fuer para los empresarios "un paso importante para que quedara un hilo para poder seguir hablando con este Gobierno", ha dicho el líder empresarial.

Por el contrario, Garamendi ha señalado que pese a toda esta polémica apenas se ha intercambiado un mensaje con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz --partidaria de una derogación más dura de la reforma laboral--, con quien sí espera intercambiar pareceres el próximo jueves en la reunión convocada por Calviño.