Tobías Martínez: "El teletrabajo ha venido para quedarse"

Aunque la pandemia del Covid-19 va remitiendo y las personas luchan por recobrar cierta normalidad, algunos de los elementos que ha traído están llamados a seguir presentes incluso aunque la crisis sanitaria se difumine por completo. Así lo cree Tobías Martínez Gimeno, el consejero delegado de Cellnex, que considera que el teletrabajo es uno de esos elementos que ha venido para quedarse. "Esta crisis ha demostrado que era posible transformar la forma en la que nos relacionábamos, las relaciones laborales van a cambiar", ha aseverado en la VIII edición del Foro del Consejero, organizado por EL PAÍS, KPMG e IESE con la colaboración de AON y Gobertia.



El ejecutivo explica que en cuanto su empresa detectó que los problemas llegaban a Italia, empezó a implementar el trabajo en remoto, un hecho que permitió que Cellnex tuviese un 100% de continuidad en los servicios que ha prestado incluso en lo peor de la crisis sanitaria. "Había una preocupación clara en la sociedad en cuanto a si las redes iban a ser capaces de aguantar la nueva demanda. Yo diría que la reacción de las personas y de las empresas en general ha sido magnífica, el espíritu de colaboración ha sido fantástico", opina el directivo.

Pese a que el teletrabajo ha sido un elemento de gran ayuda, según Martínez, en el camino se han perdido cosas, "la tecnología y las telecomunicaciones nos permiten acercarnos pero no es lo mismo", ha incidido. Obligados a celebrar de forma telemática las reuniones de su consejo de administración, esto ha supuesto un esfuerzo extra para los ejecutivos de Cellnex. "Estas sesiones telemáticas requieren de una mayor preparación, no se puede estar participando e interrumpiendo con la agilidad de una reunión presencial. La interacción es más baja y yo diría que es menos eficiente a pesar de que obliga a tener más rigor y respeto por la agenda".

En este sentido, el consejero delegado destaca la importancia de tener un consejo de administración diverso pero a la vez alineado con los intereses estratégicos de la compañía. "Se puede discrepar estando alineado estratégicamente. Para mí lo importante es la uniformidad estratégica, lo que no quiere decir uniformidad de opiniones", ha valorado.

Con el objetivo de garantizar en todo momento la continuidad del negocio y gestionarlo adecuadamente, el Covid-19 se coló como un punto fijo de la agenda de las reuniones del consejo de administración. "Con la aparición de esta crisis, en la compañía se organizó un comité dirigido por Recursos Humanos. Son los que han liderado y coordinado todas las acciones". Este comité ha sido el encargado de organizar las acciones de respuesta al virus en los ocho países en los que Cellnex tiene presencia, un hecho que ha supuesto un reto en sí mismo porque la pandemia ha golpeado de forma asimétrica. "No es lo mismo Portugal que España. Eso ha requerido de una gestión específica", explica.

Misma estrategia

Tobías Martínez destaca que, pese a la crisis, la estrategia inversora de Cellnex no se ha visto modificada, algo muy importante a ojos del ejecutivo. Martínez recuerda que el 2 de abril Cellnex firmó su segunda inversión en Portugal pero ha admitido que el grado de ejecución de algunos proyectos se ha visto temporalmente afectado.

"El sector lo está viendo como algo temporal, somos un servicio esencial, un sector inversor. Sería un error autolimitarnos y empezar a tener miedo de lo que pueda pasar. Entre los que no pueden trabajar y los que pueden pero no lo hacen por miedo, la situación puede ser extremadamente grave", ha advertido. "Hay sectores como el turismo que poco podían hacer. Si las empresas que podemos seguir no invertimos, no alimentamos la capacidad de generación de riqueza, y si no la generamos, difícilmente podremos distribuirla. Es el momento de invertir", ha concluido.