Botín pide un plan a muy corto plazo para evitar la desaparición de pymes por el Covid

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha reclamado un plan a muy corto plazo para apoyar a las personas y las empresas más afectadas por la pandemia del coronavirus para evitar su desaparición, al tiempo que ha llamado a reactivar la economía cuanto antes pero con las medidas de seguridad necesarias para transmitir confianza.

Durante el Pleno Extraordinario de la Cámara de España celebrado el 1 de junio, Botín ha sostenido que la reapertura económica requiere que las personas confíen en que la vuelta es segura, por lo que ha apelado a la colaboración entre empresas, gobierno central y autonómicos y autoridades sanitarias para ofrecer esa confianza.

"Por cada día que no se abre, está costando a la economía española muchos puestos de trabajo", ha señalado la presidenta del Santander, quien ha insistido en que la vuelta ala normalidad sea segura y se ha puesto a disposición del Gobierno para ayudar a ello.

Botín también ha valorado el impulso a la digitalización que ha supuesto la crisis sanitaria, lográndose en tres meses "cambios que hubieran tardado diez años", pero ha advertido de que ha crecido la brecha entre los que más y los que menos tienen, pues resulta más complicado para una pyme instalar medidas de seguridad o digitalizarse en un corto periodo de tiempo para vender online.

En este sentido, la presidenta de Banco Santander ha pedido desarrollar planes estructurales a dos o tres años, pero también otros a muy corto plazo para evitar la desaparición de muchas pequeñas empresas, con ayudas como ofrecerles iPads, asesoramiento o financiación "incluso a fondo perdido en muchos casos" para que puedan adquirir equipos de protección.

"Hay empresas que cada día desaparecen si no logran vender. Las grandes sobrevivimos, ganaremos más o menos, pero las pequeñas mueren. Hay que ayudar en el tema digital a las personas que se están quedando atrás y al mismo tiempo contar con un plan más estructural. Si no sobrevives hoy, no habrá un plan a dos o tres años", ha advertido.

Botín también ha reclamado planes de choque en materia educativa ante la aceleración del cambio en la sociedad. "Creo que hemos hecho un gran trabajo en España en el tema de la formación en los últimos años y es hora de dar el siguiente salto. Ya no solo es importantísimo sino urgentísimo, hay mucha gente que se está quedando atrás, tenemos que hacer un esfuerzo muy importante y pensando en el corto plazo", ha alertado la presidenta del Santander, quien aboga por invertir más recursos en todos los niveles de educación.

REPENSAR EUROPA

En otro orden de cosas, la directiva ha reconocido que el proteccionismo en el mundo va a ir a más y que Europa es "una especie de daño colateral" en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, por lo que considera que Europa tiene que pensar en sí misma y España debe ser competitiva con Europa.

Además, Botín ha apuntado que el "gran reto" para Europa y España es mejorar el modelo europeo, que es "el mejor modelo que se conoce, pero no es un modelo perfecto", pues "sin empresas no hay crecimiento y sin crecimiento no hay redistribución".

En esta línea, la presidenta del Santander ha valorado que la Unión Europea haya lanzado un plan de respuesta a la crisis que está muy enfocado al desarrollo sostenible, un área en la que España tiene "empresas punteras", ha asegurado.