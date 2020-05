Sánchez pedirá la última prórroga y el estado de alarma acabará el 21 de junio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha informado este domingo a los presidentes de las Comunidades Autónomas de que el Consejo de Ministros aprobará este martes la solicitud al Congreso de la sexta y última prórroga del estado de alarma, según informaron a Europa Press fuentes autonómicas. Para sacarla adelante, el Ejecutivo de coalición se ha asegurado ya los apoyos, tras pactar con ERC y PNV.

Con ello, el estado de alarma se prolongaría hasta el 21 de junio. El 22 de junio ya no habría estado de alarma, tras más de tres meses en esa situación. El Gobierno no ha dado detalles de cómo gestionará entonces la desescalada. Parte de las restricciones impuestas ahora en las diferentes fases no son posibles sin el estado de alarma, según el propio Gobierno.

Sánchez ha presidido este domingo desde alrededor de las 10.00 horas la duodécima viodeconferencia con los presidentes autonómicos durante el estado de alarma, para analizar las medidas necesarias para hacer frente a la pandemia del coronavirus.

Esta cita llega después de que el jefe del Ejecutivo de coalición se asegurara este sábado los apoyos necesarios para sacar adelante la que será la sexta y última prórroga al estado de alarma, tras sellar pactos con ERC y con el PNV. La citada prórroga será por otros quince días y se extenderá hasta el 21 de junio.

Saldrá adelante con ERC y PNV

En concreto, los republicanos han accedido a abstenerse en la votación que tendrá lugar el miércoles en el Congreso después de que el Gobierno haya aceptado que Cataluña y el resto de las CCAA participen en la gestión de los fondos europeos de reconstrucción para hacer frente a la pandemia, según han informado fuentes conocedoras de la negociación.

Por su parte, los nacionalistas vascos votarán a favor tras llegar a un acuerdo con el Ejecutivo para que sean los presidentes autonómicos los que gestionen las medidas a adoptar en la fase 3 de la desescalada, así como los que puedan proponer al ministro de Sanidad, Salvador Illa, "con arreglo a criterios sanitarios y epidemiológicos", la entrada en la llamada "nueva normalidad".

Esta duodécima reunión se produce de hecho en pleno proceso de desescalada, según el cual el 70% de la población del país estará desde este lunes en la fase 2, y cuatro islas ya en la fase 3, la etapa previa a la llamada "nueva normalidad". Mientras, otros 15 millones de españoles, fundamentalmente la comunidad de Madrid, Barcelona y Castilla y León, seguirán en fase 1.

A este respecto, la Comunidad de Madrid ya acusó este sábado a Sánchez de "maltratar" y "negar el pan y la sal" a esta región, después de que también se rechazasen las medidas de flexibilidad de la Fase 1 que ha reclamado el Ejecutivo autonómico.

Posición de Torra

El presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, ha rechazado esta última prórroga del estado de alarma propuesta por Pedro Sánchez, y ha pedido elevar el déficit autonómico al 1% para poder endeudarse en más de 2.200 millones de euros, informa Servimedia.

En su intervención en el encuentro telemático, Torra ha lamentado que no haya existido "cogobernanza" y ha criticado, una vez más, que la "centralización" vivida durante el estado de alarma "no debe volver a suceder", rechazando así el acuerdo cerrado por el Gobierno con ERC para sacar adelante la sexta prórroga del estado de alarma. El president de la Generalitat catalana ha elevado su petición de fondos de 4.000 a 5.000 millones de euros y consideró "urgentísimo" que Cataluña reciba esos fondos económicos porque lo considera una "necesidad urgente".

Junto a ello, ha solicitado también que el Gobierno "negocie" en Europa para que Cataluña reciba 5.000 millones del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y ha exigido que se permita a las entidades locales hacer uso de su superávit.