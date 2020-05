Las Bolsas cortan su racha alcista, a la espera de la respuesta de Trump a China

La buena racha de los mercados tiene visos de llegar a su fin en la última sesión de mayo, mes en el que el Ibex avanza, a falta de una sesión, un 4,36%. Es el mejor mes desde septiembre para la Bolsa española, que ha remontado en el tramo final y está en el nivel más alto desde el 11 de marzo, la semana en la que la pandemia provocó el pánico entre los inversores. Además, el mercado español ha conseguido seguir el ritmo de otros grandes índices, aunque en el año el balance es mucho peor (-24%).

En la sesión de hoy, no obstante, los futuros apuntan a caídas notables, de en torno al 1%. Las ventas llegan bajo el temor a la respuesta de Donald Trump a la ley de seguridad nacional china que permitirá a Pekín restringir libertades en Hong Kong y amenaza el particular estatus político de la ex colonia. El presidente de Estados Unidos ha anunciado una conferencia de prensa y una respuesta dura, y los inversores ven riesgo en la creciente brecha política entre las superpotencias.

Por más que la ley china lleva sobre el tablero toda la semana, el mercado teme que la respuesta consista en sanciones comerciales, con las consabidas respuestas chinas y, en definitiva, la reapertura del frente comercial. Los mercados están subiendo pese a las malas cifras económicas, confiados en la recuperación posterior a la pandemia; una guerra comercial es un obstáculo para este optimismo.

En Europa, el plan de la Comisión Europea ante el coronavirus ha impulsado el euro hasta los 1,11 dólares; hoy avanza un 0,2%. Las medidas, y el positivo desarrollo de la desescalada, están ayudando a la divisa, muy golpeada en las peores semanas de la pandemia. Las primas de riego se siguen relajando, en paralelo. El yen, por su parte, avanza el 0,4% contra el dólar hasta 107,2 unidades por cada moneda estadounidense.

El precio del petróleo cae ligeramente, con el Brent en 35 dólares por barril.