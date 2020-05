Doce firmas del Ibex invierten 437 millones en sus propias acciones durante el desplome

Supervisión. A comienzos de año, el regulador que preside Sebastián Albella puso el ojo en las operaciones de autocartera. La CNMV lanzó un comunicado que deja sin efecto los criterios sobre la operativa discrecional de autocartera de 2013. Su objetivo no es otro que el de vigilar que las compraventas de acciones propias no incurren en un abuso de mercado si las operaciones no se producen en el marco de un programa de recompra de acciones comunicado a los inversores o de un contrato de liquidez.

Funciones de la autocartera. Las compañías emplean la recompra de acciones en la mayoría de los casos para amortizar –es decir, eliminar– los títulos. La teoría bursátil señala que así aumenta el beneficio por acción. Algunas empresas echan mano de esta vía para compensar ampliaciones de capital liberadas con cargo a reservas, que provocan una dilución del peso de los accionistas. Son los casos de Iberdrola, Repsol o Ferrovial. Al destruir los títulos emitidos de más se vuelve al equilibrio.