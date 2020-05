El 'chatbot' que verifica noticias en WhatsApp, ya disponible en español

La verdad es que lo más duro de la crisis del coronavirus ya ha pasado y la vorágine de los primeros días de confinamiento, con idas y venidas de decenas de mensajes a través de WhatsApp, ha descendido considerablemente. Pero lo cierto es que hubo momentos en los que algunos de los chats de la aplicación se convirtieron en un hervidero de bulos y noticias falsas de todos los tipos y colores.

Eso no quita para que la actividad se mantenga, con la llegada de más y más mensajes que, en los días que no toca vivir ahora, tienen que ver con quién no vio venir la pandemia, quién sí, etc. Pues bien, si tienes la tentación de saber si una noticia es o no cierta, ya tienes en WhatsApp la versión en español del chatbot que estrenaron el pasado 5 de mayo en inglés.

Todas las fuentes en un solo chat

Como antes os decíamos, a lo largo de la crisis nos enteramos de que Facebook (y por lo tanto WhatsApp e Instagram) trabajan con varios verificadores de noticias en nuestro país. Pues bien, esas cuatro fuentes verificadas ya las tenéis disponibles dentro del chatbot en español de WhatsApp. Pero, ¿sabéis cómo acceder a él? Muy sencillo.

Chatbot de verificación de noticias en español en WhatsApp.

Y lo es porque se trata del mismo chat que ya os contamos hace 22 días que se ponía en marcha para todo el mundo y en inglés, excepto por la salvedad de que ahora todos esos mensajes aparecerán traducidos. Así que lo único que debéis hacer es pulsar en este enlace, el del "clic para chatear", y cuando os pida abrir la aplicación aceptar.

Más tarde tendréis que escribir la palabra "hola" para uniros a él (probad con "hi" también) y os aparecerá el mensaje de bienvenida donde os ofrecen varias opciones a la hora de verificar informaciones relacionadas con la crisis en la que vivimos. Es más, incluso tendréis la oportunidad de pedir información (opción número 4) mucho más detallada sobre los verificadores españoles con datos como los "clic para chatear" de cada uno de ellos, por si os apetece comparar cuál de las cuatro fuentes es la que, en vuestra opinión, mejor verifica que una información es cierta o no.

Estas son todas las opciones:

1. Buscar un chequeo 🔎

2. Últimos chequeos ✅

3. Consejos para luchar contra la desinformación 💪

4. Encontrar chequeadores cercanos📍

5. Sobre nosotros ℹ️

6. Privacidad 👁️

7. Use this bot in English 🌎

Con enviar el número ya os llegarán datos relativos a cada apartado y, si no sabéis exactamente cómo empezar, teclead el número "2" para ver las últimas informaciones verificadas.