Sanz (Aneval): “El rent a car sufrirá una caída del negocio del 80% este año”

El rent a car ha sufrido una caída del negocio de más del 90% por el Covid-19 y en 2021 todavía no se alcanzarán las cifras habituales anteriores a la pandemia. José Luis Sanz, director corporativo de Aneval, pide apoyo al Gobierno para relanzar un sector que aporta 4.672 millones al PIB (un 0,4% del total) y genera más de 25.5000 empleos solamente en el caso de las cinco compañías que conforman la asociación (Avis, Enterprise, Europcar, Hertz y Sixt).

¿Cuáles serán las consecuencias económicas y de empleo sobre el sector?

A día de hoy, estimamos que en 2020 se producirán caídas en torno al 80% en términos de negocio, lo que en el corto plazo puede que obligue a las compañías de alquiler de vehículos a tener que vender parte de su flota en el mercado de ocasión para conseguir liquidez para finales de año. Respecto al empleo, más allá del número de trabajadores que cada una de las empresas haya incluido en su ERTE, si lo ha llevado a cabo, lo que está claro es que se ha tratado de la mejor medida para poder garantizar a largo plazo el negocio de las alquiladoras y los puestos de trabajo. Si tuviéramos que reincorporar a su horario y sueldo habitual a todos los trabajadores actualmente en ERTE de manera precipitada, es cuando las compañías de rent a car tendríamos un problema, pues sectores como el turismo tardarán más en recuperarse que otros.

¿Cómo será la vuelta a la normalidad? ¿Cuánto tiempo estima que necesitará el sector para volver a los niveles previos a la crisis?

Que volvamos a los mismos niveles dependerá en gran medida de la capacidad que tenga la Administración de proyectar una imagen de España de destino seguro para el turismo y de que vuelvan las empresas al trabajo y a recuperar su actividad relacionada con viajes de negocios, convenciones, congresos, etc. Por otro lado, de 2021 podemos esperar que, en el mejor de los casos, sea un año de progresiva recuperación, pero en tan poco tiempo será difícil volver a cifras similares a antes de la crisis sanitaria. Hace falta transmitir seguridad, disipar miedos e incertidumbres, y ahí la Administración tiene mucho que hacer por recuperar el prestigio y la confianza de la marca España.

¿Cómo han cambiado las previsiones del sector con el impacto de la crisis?

Los dos primeros meses del año fueron buenos, lo que aventuraba que 2020 podía ser un buen año para el rent a car. Sin embargo, tal y como comentaba, en estos momentos las estimaciones que manejamos son que en 2020 se producirán caídas en torno al 80% en términos de negocio.

¿Qué medidas se deben tomar para impulsar el rent a car?

El nuevo reto va a ser el de poder garantizar seguridad en todos los aspectos. Para el sector de la automoción en general va a ser clave poder garantizar una total limpieza y desinfección de los vehículos. Pero también ofrecer servicios cómodos y seguros, para lo que las nuevas tecnologías tienen que estar muy presentes. Dentro de la idea de ofrecer servicios cómodos y seguros, otra posibilidad que ya se está empezando a hablar es la idea de la entrega y recogida a domicilio de los vehículos. Es un servicio que garantiza seguridad y comodidad, que combinado con el canal digital puede convertirse en la opción idónea para que los clientes reciban un servicio completo.

Este año el turismo tocará fondo, ¿qué alternativas están planteando las empresas para hacer frente a esta situación?

Donde poner el foco lo marcará la evolución tras la desescalada. Sin embargo, el alquiler flexible es un servicio que ya ofrecemos. Las compañías de Aneval permiten el alquiler por días, horas y minutos. Además, contamos con aplicaciones móviles para poder alquilar un coche desde la palma de la mano, lo que tras la crisis sanitaria será un servicio que puede ganar protagonismo, pues se evita el contacto directo en un mostrador. El futuro está en este tipo de servicios con valor añadido que en Aneval ya ofrecemos.

¿Qué reclaman al Gobierno?

A la Administración le pedimos que apoye a un sector como el rent a car por su gran peso en la economía española, impactando en más de 60 sectores, aportando al PIB 4.672 millones (un 0,4% del total) y generando más de 25.5000 empleos solamente en el caso de las cinco compañías que conforman Aneval. Además, el alquiler de vehículos es clave para el turismo, debido a que es un servicio de movilidad para los viajeros que permite la distribución del gasto turístico y hace posible que los visitantes lleguen a zonas que serían inaccesibles para ellos debido a las deficiencias del transporte público. Creemos que es necesario establecer medidas que garanticen la seguridad de los visitantes y protocolos estrictos para todas las compañías del sector turístico. Con ello podremos garantizar pronto la vuelta de los viajeros a nuestro país al mostrarnos como un destino libre de Covid-19.

¿Es momento de que se atienda la petición del sector de un IVA reducido?

Ahora más que nunca reclamamos una petición que llevamos tiempo haciendo, que no es otra que un tipo de IVA turístico para el rent a car. Y es que carece de lógica que se apliquen gravámenes diferentes sobre conceptos que se conciben como parte de un mismo programa turístico. Mientras que el transporte de viajeros, los alojamientos y la restauración tributan con un IVA reducido del 10%, el sector del rent a car lo hace en el régimen general (21%), lo que supone un agravio comparativo hacia las alquiladoras por dos frentes, el transporte y el turismo. No debemos olvidar que el 70% de la actividad del rent a car está relacionada con el turismo, como ya he comentado.

¿Puede haber cierre de empresas?

Es una posibilidad temida y no me gustaría verlo. Siempre decimos que el alquiler de vehículos es un sector que se adapta muy rápidamente a todo tipo de cambios y situaciones, y esperamos que así lo siga haciendo ahora, aunque hablamos de una crisis que ha impactado a nivel mundial y de una manera muy agresiva, veremos lo que ocurre.

¿En qué situación queda Hertz en España tras declararse en bancarrota en EE UU?

Como asociación, no podemos entrar en valoraciones de empresas individuales.