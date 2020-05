Qué son y cómo funcionan las descargas inteligentes de YouTube Music

YouTube Music es, desde hace algo más de un año, la aplicación oficial de música de Google. Adiós a Play Music y todo su ecosistema en la nube porque a lo largo de este 2020 irá despidiéndose de todos nosotros en favor del nombre que, comercialmente, mejor puede colocar a los de Mountain View en la batalla contra Spotify, Amazon o Apple.

Así que lo normal es que todas las funciones importantes terminen por llegar ya solo a esta app que tenéis disponible tanto en iOS como en Android, y que en las últimas semanas, por fin, ha empezado a facilitar las cosas a todos los usuarios que mantienen una suscripción musical con Google. Ahora bien, ¿sabéis qué son esas descargas inteligentes?

Tendrás algo que escuchar

La idea que tiene Google con esta función de descargas inteligentes es la de permitirnos tener algo que escuchar siempre, en cualquier momento y situación. Sobre todo, para esos instantes en los que andamos fuera de casa (no precisamente ahora) y, o no queremos gastar datos de nuestra tarifa plana, o no existe cobertura suficiente como para andar bajando y escuchando álbumes o playlist enteras.

De esta manera al activar las descargas inteligentes el teléfono aprovecha todas las noches, cuando estamos conectados a una red wifi, y se baja todos esos álbumes que más escuchamos e, incluso, otros que cree que, por nuestros gustos, pueden sernos de interés. Obviamente habrá veces en las que no acierte ni una, pero seguro que de vez en cuando os descubre alguna joya que no teníais en el radar.

Descargas inteligentes de YouTube Music.

Estas descargas inteligentes de YouTube Music lo que hacen es bajarse hasta 100 canciones de una tacada, aunque ese número podemos modificarlo en los ajustes de YouTube Music. Podremos elegir menos si no queremos ocupar demasiado espacio, así como la calidad de esos archivos para evitar que el smartphone colapse, sobre todo en aquellas configuraciones en las que no disponemos de muchos gigas.

Para escuchar esa música ya descargada, solo tenéis que tocar en vuestro avatar de Google y acceder a "Descargas". Allí veréis los álbumes o playlist que habéis decidido voluntariamente bajar, los automáticos y una cosa llamada "Mixtape sin conexión", que podrá tener tantas canciones como queráis: desde una hasta 500, con una ocupación de espacio máxima (según YouTube Music) de 295 megas. Del mismo modo que activamos estos downloads inteligentes podemos hacer lo contrario y liberar todo el espacio que tengamos ocupado de golpe para volver a sincronizarlo tiempo después.