ERC mantiene su voto en contra a la última prórroga mientras PNV espera un estado de alarma "low cost"

La última prórroga del estado de alarma va a ser la más dificil de aprobar. Los planes del Gobierno se complicaron todavía más al afirmar la intención de pedir una ampliación del decreto por un periodo de un mes, en lugar de por los 15 días habituales, algo que Ciudadanos rechaza, mientras ERC mantiene su voto en contra a la extensión, mientras el PNV espera que sea "low cost", con el menor efecto posible, lamentando que su formación todavía no disponga de un texto definitivo.

El vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, ha asegurado este martes que ERC se mantiene en el "no" a la prórroga al estado de alarma y ha pedido "poder codecidir" las decisiones sobre la desescalada, ya que cree que es la Generalitat quien tiene el conocimiento de la realidad epidemiológica de Cataluña. Así, en una entrevista este martes de TV3 recogida por Europa Press, ha asegurado que los canales de comunicaciones de ERC con el Gobierno siempre están abiertos, pero ha sostenido que "aún está un poco verde para que se pueda avanzar".

Aragonès también ha asegurado que para ERC hay tres cuestiones fundamentales para cambiar el sentido de su voto y son: el retorno de las competencias, activar una prestación económica para personas con hijos a su cargo y que los ayuntamientos puedan usar el superávit. Ha explicado que el Gobierno y ERC están de acuerdo en términos genéricos, pero se debe concretar y ver cómo se escribe en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Asimismo, Aragonès ha calificado el sistema de frustrante, ya que la Generalitat hace propuestas y tiene que esperar a que el Gobierno las valide. "Está decidiendo el ministro. Él responde a nuestra propuesta, no lo decidimos conjuntamente", ha dicho, y ha reclamado poder decidir teniendo criterios compartidos, pero sin tener la sensación de tener que pasar un examen cada viernes, en sus palabras.

No solo el Gobierno está en plena negociación con ERC, sino también con JxCat, que exige de la misma forma que el Ejecutivo central que devuelva el poder de decisión al Govern de Quim Torra para las fases de desescalada, a cambio de su eventual abstención en la votación de la próxima prórroga del estado de alarma. Esta decisión de Junts de negociar marca una diferencia con las semanas precedentes, en las que su "no" al estado de alarma parecía inamovible, pero ayer lunes la formación puso sore la mesa sus condiciones para volver a la abstención. Aun así, de momento, el grupo sigue instalado "en el no", según ha expresado este martes la portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs.

Por su parte, el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, espera que la próxima prórroga del estado de alarma, si llega a aprobarse en el Congreso, sea "de perfil bajo", "low cost", de forma que tenga "el menor efecto posible" para "retornar a la normalidad política e institucional". Además, espera que, en su contenido, "una mayor apertura a las comunidades autónomas y a la devolución de sus atribuciones". El líder jeltzale ha criticado que la forma de proceder de Sánchez "empieza a ser un clásico" porque todavía el PNV no tiene un texto definitivo de esta nueva prórroga, "como también empieza a ser un clásico", según ha dicho, ver este martes por la mañana una filtración a través de un medio de comunicación de "detalles importantes, relevantes de hasta cuándo sería y de qué tenor". En todo caso, ha apuntado que, en las próximas 24 horas, fijarán su posición al respecto.

Por otro lado, Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha decidido este martes que sus dos diputados se abstendrán de nuevo en la votación que tendrá lugar este miércoles en el Congreso para avalar o no la solicitud de nueva prórroga del estado de alarma, mientras Foro Asturias ha afirmado que su diputado, Isidro Martínez Oblanca, volverá a oponerse a la ampliación.

El Gobierno apuesta por un estado de alarma por territorios

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, defendió este lunes la decisión del Gobierno de solicitar al Congreso una prórroga del estado de alarma por territorios, en función de la evolución de la pandemia del coronavirus, y que cubra hasta al menos finales de junio con el objetivo de dar al turismo y la empresa "una hoja de ruta" para salir de esta crisis.

Durante su intervención inicial en la Comisión Constitucional del Congreso, Calvo no detalló cuál será la propuesta del Consejo de Ministros, pero defendió que será flexible y "radicalmente diferente" a las anteriores porque pretende acompañar hasta el final la desescalada en sus cuatro fases, porque estará limitada al ámbito sanitario, en tanto que la única autoridad competente será el ministro del ramo, Salvador Illa, y porque será "gradual". Es más, Calvo ha indicado que propondrán levantar el estado de alarma de aquellos territorios que avancen "con rapidez".

Asimismo, apeló a que la Comisión de la Reconstrucción Social y Económica que se ha abierto en el Congreso para debatir propuestas de futura tras el fin de la epidemia concluya "en los primeros días de julio" con un "gran acuerdo" que permita tomar decisiones "rápidas" para superar las consecuencias de esta crisis "lo antes posible".