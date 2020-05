El rechazo de Cs a ampliar un mes el estado de alarma complica el plan de Sánchez

La intención del Gobierno de prorrogar el estado de alarma por un periodo de un mes, en lugar de por 15 días como viene siendo habitual, choca con la posición de Ciudadanos que asegura que “no tendría sentido” que se cambiase ahora de criterio. Esto complica al Ejecutivo sus planes en medio de la búsqueda de los apoyos necesarios para avalar una nueva ampliación después de que el PP anunciara que votará en contra, en lugar de abstenerse como hizo la última vez.

Así, la líder de Cs, Inés Arrimadas, aseguró que espera que si el Gobierno pide una prórroga sea de 15 días, dando por hecho que no apoyarían otra opción, y advirtiendo de que su grupo parlamentario no garantiza “a priori” ningún tipo de apoyo “a nada de lo que presente Sánchez” si no se negocia antes, de la misma forma que se llegó a un pacto para avalar la última extensión del decreto, el cual cumplió hoy dos meses desde su primera aplicación el 14 de marzo.

Además, el Ejecutivo cuenta con otros frentes abiertos para conseguir los apoyos y no solo con respecto a ERC o PNV, sino que también tendrá que suavizar la situación con Compromís o el PRC, que han apoyado desde el comienzo la gestión de la crisis pero ahora cuestionan su voto. Todo ello, enfrentándose también a las duras críticas del PP y de Vox, que no apoya ninguna propuesta del Ejecutivo. Con respecto a una ampliación del decreto de 30 días, el presidente del PP, Pablo Casado, acusó este jueves a Pedro Sánchez de querer “poderes absolutos” y de estar “cómodo” en esta medida de excepcionalidad constitucional y gobernando con órdenes ministeriales.

Por otra parte, el grupo republicano, que la última vez giró de la abstención al voto en contra, por el momento ha recuperado el diálogo con el Ejecutivo. De hecho, el grupo negociador del PSOE y ERC en su totalidad mantuvo esta semana dos discretas reuniones, en las que también estuvo el ministro de Sanidad Salvador Illa, con el objetivo por parte del Gobierno de recuperar el respaldo del grupo independentista, según Europa Press. Así, ERC valoró esta predisposición a negociar pero condicionó su apoyo a una serie de cuestiones que pasan por la codecisión de las autonomías en la aplicación de la desescalada y por la “acotación en el tiempo” de la reactivación de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña.

Por su parte, el PNV pide cambios en el decreto y confía en que el Ejecutivo cumpla con sus pretensiones, después de haber aceptado en la última prórroga dar más protagonismo a las regiones. Asimismo, por primera vez, Compromís aseguró que por el momento su voto no es favorable debido a la negativa respuesta que recibió por parte del Gobierno al reclamar otros criterios a la hora de repartir el fondo extraordinario de 16.000 millones entre las autonomías. En la misma línea se mostró el PRC, que afirmó que no apoyará la ampliación si hay medidas que discriminen a Cantabria.

En cuanto a los Presupuestos Generales del Estado, Arrimadas descartó que haya habido negociaciones con el Gobierno y aseguró que su modelo económico “está en las antípodas” del que propone Unidas Podemos, algo en lo que está de acuerdo la formación morada, que limita los acuerdos con Cs a la lucha contra la pandemia. Por lo pronto, el vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, defendió la “tasa de reconstrucción” que propone su partido para que los que más tienen, aporten más a través de los impuestos, algo que según Iglesias, las grandes fortunas están “deseando” por “patriotismo fiscal”.

Por su parte, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, descartó que los créditos del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) para financiar gastos sanitarios derivados del Covid-19 sean un “rescate” y recordó al PP que “España ya está bajo el rescate pedido en 2012”.