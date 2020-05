Cómo 'tomarte un descanso' en tu relación con un contacto de Facebook

A todos nos ha pasado que Facebook se va llenando de amigos que, con el paso de los años, o perdemos un contacto total con ellos, o simplemente pasan a un segundo plano y nos nos importa demasiado lo que hagan o digan. Para estos casos existe una opción en la red social que es la de cortar por lo sano y terminar con esa amistad... virtualmente.

Ahora bien, como todo en la vida, las cosas no son negras o blancas, siempre hay matices así que mientras acertamos a encontrarlos, lo mejor es ir a una solución intermedia, que es la de tomarnos un descanso en nuestra relación. Es decir, no quitar a esa persona de nuestra lista de conocidos en Facebook pero sí mantenerla en un estado de letargo, donde no vamos a ver muchas de las cosas que haga.

Perfecto para relaciones, trabajos, etc.

Esta función no es que sea nueva, pero es una completa desconocida para la mayoría de los usuarios que usan la red social, que cuando se cansan de un contacto por las cosas que dice, hace o porque hemos tenido una relación con ella, terminamos quitándola de nuestra lista sin miramientos. Así que si os parece, os vamos a decir cómo aletargar ese perfil.

Cómo

Lo primero es ir a la aplicación de Facebook (iOS o Android) en vuestro móvil. Buscáis el perfil de ese contacto que queréis eliminar y, justo al lado del botón azul que nos lleva a Messenger, veréis uno pequeño con el icono de un usuario. Pulsamos allí y se desplegará un nuevo menú. Pulsamos en "Tomarte un descanso" y ya está. Problema resuelto temporalmente. Ahora bien, ¿qué supone a efectos diarios que hayamos dejado en la nevera a esta persona?

Esencialmente lo que hará Facebook a partir de ese momento es limitar los lugares "donde quieres verla". De esa manera, podremos hacerla desaparecer de las secciones de noticias y publicaciones, incluso en aquellas en las que nos etiquete. Es más, precisamente una de las cosas que no podremos es mencionarla en nuestras fotos o publicaciones que subamos... total, si nos hemos tomado un descanso, ¿será por algo?

La persona a la que dejamos en stand-by tampoco podrá ver nuestras publicaciones y se unirá a un listado de contactos con "acceso restringido", por lo que solo podrá acceder a las publicaciones que subamos a la red social de forma pública. Al mismo tiempo, también podrás decidir si ese perfil podrá ver todo lo que hayas subido antes del bloqueo y, obviamente, se "eliminará como colaboradora de los álbumes que compartas con la persona de la que quieres tomarte un descanso". Aun así, si por último quieres cortar por lo sano, siempre puedes volver al mismo menú y, ya sí, seleccionar "Eliminar de mis amigos".