¿Sabes cómo sería tu nombre si Elon Musk fuera tu padre? Aquí puedes saberlo

Elon Musk es habitualmente noticia por muchas razones. Por las críticas al Gobierno de Donald Trump a cuenta de la gestión del coronavirus y las medidas de confinamiento, por sus planes para llevar al hombre a Marte, por los últimos modelos y funciones de sus coches eléctricos y, también, por el nombre que le han puesto a su hijo.

En los últimos días conocimos que el australiano ha sido padre y que a su vástago le han puesto un nombre que podríamos definir como de "extraño". Concretamente, una especie de "código Musk" que permitirá al pequeño presumir cuando se haga mayor. ¿O acaso no os parece una chulada tener nombre de androide? Por si no lo sabéis, cada vez que el CEO de Tesla llame a su hijo para que haga cualquier cosa, tendrá que decirle "X Æ A-12... ¡a cenar!".

Un código que podría tener un mensaje

La explicación a este nombre, según sus padres, es sencilla: la "X" representa una variable desconocida; "Æ" es una variante élfica de las iniciales "AI", que viene a significar algo así como "inteligencia artificial"; "A-12" es el nombre del modelo de un avión que tuvo la pareja y la "A" tendría que ver con Arcángel. Así de complicadas están las cosas. Con todo lo anterior, intentad darle sentido.

De todas formas, no creo que debamos perder tiempo en adivinar qué le pasa por la cabeza a Elon Musk y su pareja para decidir que un niño deba llamarse así, así que vamos a hacer un juego más divertido: ¿cómo sería vuestro nombre si el australiano fuera vuestro padre? Una web os va a sacar de dudas porque alguien ha pensado que tendríamos la curiosidad de saberlo.

Web que traduce nuestro nombre a

Y no os podemos decir que no sea así, porque lo primero que hemos hecho ha sido acceder a ella, y probar qué tal quedaría nuestro nombre traducido a "código Musk". Y como podéis comprobar por la pantalla que os dejamos justo encima, la traducción de José Luis (era el primer nombre que teníamos a mano) si el CEO de Tesla fuera nuestro padre es "JΦSΞ LU-15".

La verdad es que la utilidad de saber esto no es fundamental para nuestra existencia, pero si andas buscando un nickname para usar con videojuegos, sobre todo los online donde este tipo de cosas son divertidas, no dudes en acceder a la página web, meter tu nombre y ver qué tal queda la traducción. Así no tendréis que perder tiempo en pensar cómo os gustaría que os conocieran en la comunidad Fortnite, o FIFA, o Call of Duty...