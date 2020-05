Guía europea para viajar: ¿Podré ir al extranjero estas vacaciones? ¿Tendré que llevar mascarilla?

Con el verano a la vuelta de la esquina, los ciudadanos y las empresas turísticas se preguntan qué si habrá vacaciones y cómo serán en la nueva normalidad que deja el Covid-19. La Comisión Europea, con el objetivo de salvar la temporada turística y ayudar a las empresas del sector, ha publicado una guía para saber cómo viajar en tiempos de pospandemia (y hasta que llegue la tan esperada vacuna).

¿Podré viajar este verano al extranjero?

Retomar los viajes para ver a la familia, por ocio o por trabajo será posible. La Comisión lo respalda siempre que se den las condiciones epidemiológicas en el destino. Desde Bruselas ven más plausible que la desescalada suceda país por país y no una salida en bloque del confinamiento."El acercamiento debe ser flexible, incluyendo la posibilidad de reintroducir algunas medidas si la situación sanitaria lo requiere", detalla el documento.

La Comisión recomienda a los países que tengan en cuenta estos criterios a la hora de reabrir fronteras:

Epidemiológico, dando prioridad a las áreas y Estados miembros donde la situación "está mejorando". Pero, ¿con qué referencia? Según el mapa regional en el que trabaja el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades.

La capacidad de poner en marcha medidas de contención (distanciamiento físico, higiene...) durante todo el viaje, incluidos los puntos fronterizos.

Consideraciones económicas y sociales. Tendrán prioridad los movimientos transfronterizos en áreas clave de "actividad sanitaria, social y económica".

El levantamiento de las restricciones en las fronteras debe comenzar entre regiones o Estados con situaciones epidemiológicas similares. Esto no solo afecta a los países vecinos: cuando se levantan las restricciones entre dos regiones, el mismo tratamiento debe extenderse a todas las regiones de Europa donde la situación de salud es comparable. Así, la Comisión hace hincapié en el "principio de no discriminación: todos los ciudadanos del país y todos sus residentes deben estar en igualdad de condiciones.

¿Cómo son las fases recomendadas por Bruselas?

Fase 0 (situación actual): hay restricciones para viajes no esenciales. Los Estados miembros aún deben permitir que los trabajadores, en particular del transporte, los trabajadores fronterizos, los desplazados y los proveedores de servicios crucen las fronteras y tengan acceso sin trabas a su lugar de trabajo, especialmente para los servicios esenciales y el paso de mercancías.

Fase 1: las restricciones de viaje y los controles fronterizos deberían eliminarse gradualmente en toda la UE, comenzando entre regiones, áreas y Estados miembros con una situación epidemiológica en evolución positiva y suficientemente similar. Durante esta fase, se debe facilitar un tránsito progresivo hacia el levantamiento de restricciones a los viajes profesionales y personales, y de turismo.

Fase 2: se deben levantar todas las restricciones y controles relacionados con el coronavirus en las fronteras internos, mientras se mantienen las medidas de salud necesarias. Los viajes para con cualquier fin deben permitirse en toda la Unión.

¿Cómo puedo obtener información sobre dónde aún existen restricciones?

Los Estados miembros deben comunicar periódicamente el estado de las restricciones. La Comisión recogerá en su web la lista de controles fronterizos internos establecidos en cualquier momento, así como enlaces a otra información relevante para los viajeros (a situación de salud local, los servicios de salud, los protocolos de salud aplicables, etc.)

¿Qué protocolos se debe seguir en los viajes?

Los medios de transporte colectivos (aviones, barcos, autobuses o trenes) tendrán limitaciones de pasajeros para que se cumplan las normas de distanciamiento, aunque la CE aún no ha establecido cuáles serán. Además, se aconseja poner barreras entre el conductor y los pasajeros, en los medios que sea necesario, y que los aviones suspendan el servicio de comida durante el vuelo o la venta de artículos. Por otra parte, se recomienda implantar sistemas de ventilación adecuados y disponer de un protocolo a seguir en el caso de que se detecte que un pasajero tiene síntomas compatibles con el Covid-19.



Bruselas aconseja a los viajeros que compren los billetes online y hagan el check in también vía web. Además, deberán portar geles desinfectantes.



¿Tengo que llevar mascarilla?

Los pasajeros deben usar mascarillas en los transportes colectivos, especialmente donde las medidas de distanciamiento físico no pueden implementarse completamente en todo momento. No es necesario que sean máscaras médicas. Las autoridades nacionales de salud especificarán los requisitos exactos según los tipos de transporte, el riesgo epidemiológico en ese país, la disponibilidad de mascarillas y otras consideraciones. No obstante, sí se recomienda que los trabajadores del transporte estén equipados con equipos de protección personal adecuados.

¿Europa rastreará mis movimientos?

La Comisión Europea ha acordado, junto con los Estados miembros, el uso de aplicaciones móviles que permitan seguir los posibles contactos de una persona contagiada -dentro de toda la Unión Europea- y alertarle en caso de haber estado expuesta a este riesgo. No obstante, el uso de estas aplicaciones debe ser voluntario, transparente y temporal. Solo las autoridades sanitarias tendrán acceso a estos datos y solo se podrán usar en lo referente a la pandemia actual. Estos sistemas utilizan la tecnología de la proximidad proporcionada por el Bluetooth, pero no permiten rastrear los movimientos de los individuos.



¿Puedo recuperar el dinero de los viajes cancelados?

Bruselas está aconsejando a las empresas turísticas el uso de vales como una alternativa al rembolso para aquellos viajes que hayan tenido que ser cancelados con motivo del Covid-19. Bruselas recomienda a los viajeros elegir estos vales si las condiciones ofrecidas son adecuadas debido a los problemas de liquidez que afrontan las compañías turísticas, aunque estarán en su derecho de exigir el dinero abonado.

Si la cancelación ha sido efectuada por parte de la empresa de transporte, los pasajeros tienen derecho a recuperar su dinero (pues la modificación de la reserva con la elección de un nuevo destino no es aplicable dada la situación actual). En caso de billetes de avión o de barco, el dinero debe ser ingresado en los siete días posteriores al momento en el que el pasajero solicite el reembolso; si se trata de un viaje en autobús, la devolución podrá demorarse hasta 14 días, mientras que el transporte ferroviario tendrá un mes para realizar estos ingresos.

Quienes tuvieran contratados viajes organizados y sean suspendidos por la empresa responsable, tendrán derecho al reembolso completo del dinero abonado durante los 14 días posteriores a la finalización del contrato. No obstante, la compañía podrá ofrecer al viajero un vale como alternativa.