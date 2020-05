Gilead licencia el remdesivir a cinco laboratorios de genéricos para acelerar la producción

Gilead Sciences ha licenciado su antiviral remdesivir, aún en fase de pruebas clínicas para su uso como tratamiento para el Covid-19, a cinco fabricantes de genéricos en India y Pakistán para poder acelerar la producción del fármaco, el más prometedor de los numerosos medicamentos testados contra la pandemia.

El acuerdo de licencia se ha firmado con son Cipla, Ferozsons,Hetero Labs, Jubilant Lifesciences y Mylan, sin exclusividad y sin royalties. Es decir, estas cinco firmas podrán vender el remdesivir al precio que consideren en los hasta que la OMS declare el fin de la pandemia o hasta que se apruebe otro tratamiento o vacuna. Distribuirán sus productos principalmente en países en vías de desarrollo, aunque también atenderán a varios países ricos de ingresos sujetos a emergencia sanitaria.

Los licenciatarios de Gilead "tienen un historial probado de desarrollar y distribuir medicamentos de alta calidad a bajo coste", dijo un portavoz de la compañía. Mylan aseguró en un comunicado que prevé tener el producto listo "en los próximos meses", sujeto a los permisos regulatorios. "Aplaudimos el progreso de Gilead con el remdesivir y estamos comprometidos a seguir desplegando nuestros recursos y conocimientos en la lucha contra el Covid-19".

Gilead mantendrá la exclusividad de la patente del remdesivir en EE UU durante los próximos 15 años, pero los analistas ya estaban dudando de la capacidad de la empresa para satisfacer la demanda. Algunos abogados han argumentado, además, que los Estados Unidos u otros gobiernos podrían usar su autoridad para obligar a Gilead a licenciar la droga de forma forzosa si la producción no cumple las necesidades sanitarias.

Aunque aún está en fase de ensayos clínicos, cuyos resultados se esperan para finales de mes, Estados Unidos ya ha dado permiso para el uso del remdesivir mediante una aprobación de emergencia, ante los prometedores resultados de los ensayos preliminares. La empresa anunció entonces sus objetivos de fabricar 500.000 dosis para octubre, un millón en diciembre de 2020 y "millones más en 2021, si es necesario", cifras que podrían subir mediante el acuerdo de licencia.

En todo caso, está pendiente la finalización de los ensayos clínicos; los realizados hasta ahora, según las pruebas realizadas a más de 1.000 pacientes en varios países incluida España, y coordinadas por el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de EE UU, mostraron mejoría en el 62% de los pacientes graves tratados en las primeras fases de la infección.

Otro estudio publicado en la revista The Lancet incidió en que esta terapia no obtuvo resultados significativos, según un ensayo desarrollado en China que no se pudo concluir por no alcanzar el número suficiente de pacientes.