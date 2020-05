Guía de todas las ayudas que se pueden pedir en el banco

La gestión de las peticiones de créditos con aval público por parte de empresas y autónomos es la principal tarea que se desarrolla en las últimas semanas en las oficinas bancarias. Desde su aprobación en marzo, por una cuantía total de avales de 100.000 millones de euros, las empresas españolas han recibido 40.000 millones de euros. El Estado responde por 30.192 millones de euros y la banca asume el riesgo de impago por los 808 millones restantes. Estas líneas de crédito avalado tienen una finalidad muy clara, suministrar a las empresas y autónomos liquidez urgente con la que sostener el pago de los salarios, los gastos y las necesidades de circulante ante la parálisis de actividad que impone el confinamiento. Quedan fuera aquellos que figuren en el registro de morosos y los que estén inmersos en un concurso de acreedores a fecha de 17 de marzo de este año. El plazo para su solicitud finaliza el 31 de diciembre de este año.

“Su tramitación online ha sido fácil. Las pymes y autónomos suelen trabajar con gestorías y es habitual tener los documentos necesarios escaneados. Algunos créditos ICO tardan en concederse dos o tres días y otros quince, pero no nos han rechazado nada”, asegura Sonia Bañuelos, interventora en Banco Sabadell. Tras la tramitación en la oficina bancaria, es el ICO quien se asegura de que el solicitante cumple los requisitos, muy básicos, para la concesión.

Intereses controlados

Por parte del banco, las reglas están muy claras. No se puede en ningún caso vincular la tramitación del crédito a la contratación de otro producto bancario, como un seguro de vida. Y el tipo de interés del crédito, establecido por el banco, deberá estar en línea con el aplicado antes de la pandemia. Además, y puesto que el Estado asume entre el 60% y el 80% del riesgo, el banco debe trasladar al cliente esa ventaja, facilitando un menor tipo de interés, un mayor plazo o algún tipo de carencia. En Bankia solo se pagan intereses y no capital el primer año, de los cinco de plazo de amortización, si bien se aplica una comisión de apertura del 0,5%. De hecho, las comisiones y otros gastos del crédito no están cubiertos por el aval.