El modo oscuro de Chrome para Android no es del 100%, ¿sabes por qué?

Decir que Google Chrome pronto alcanzará el 100% de su modo oscuro podría parecer extraño, porque ya os contamos hace semanas que los de Mountain View lo habían añadido a sus releases de Android, pero por si no lo habéis notado en este tiempo, resulta que una pequeña parte se seguía escapando y se mantenía bien lustrosa con sus fondos blancos a máxima potencia.

No es que Google Chrome no estuviera al 100% en modo oscuro, sino más bien que algunos de los servicios de los norteamericanos se mantenían todavía sin actualizar, por lo que esas pantallas no se veían con los característicos colores apagados en el fondo. ¿Y sabéis qué lugar era ese que se resistía a cambiar sus tonos claros por los oscuros? Pues el buscador.

Pronto quedará resuelto

Así que Google está trabajando para que su versión de Android sea capaz también de mostrar la página de búsqueda de Google en modo nocturno, que ahora mismo, si miráis en vuestros teléfonos, todavía aparece blanco y radiante. Tal y como podéis comprobar por las capturas que tenéis justo debajo, y que enseñan la diferencia de visualización entre cómo es ahora y cómo será en las próximas semanas.

Esta función no está operativa a esta hora y falta por conocerse el momento en el que Google la liberará, pero a través de las famosas banderas de Chrome (flags) es posible activarla en algunas releases de la versión beta. Lo curioso es que la página de los resultados de búsqueda no es la que, a través de su CSS, le dice al navegador cómo debe mostrarse según el tema que tenemos activado en el teléfono, sino que será el navegador el que haga todo el trabajo.

Modo oscuro de Chrome en Android.

Es, sin duda, una forma de tratar el estilo y diseño de una página web que no es la habitual pero que, suponemos, habrá sido la mejor solución que han encontrado los de Mountain VIew para que las cosas se queden como están sin interferir en cómo se visualice su página de resultados en otros navegadores y plataformas. Es por eso que podemos afirmar que, a día de hoy, el modo oscuro de Chrome no es del 100% si no de una cantidad menor. ¿Cuánto?

El texto que ha destapado todo dentro de Chrome ha sido el de "Mostrar el SRP [página de resultados de Google] oscuro para Chrome Android [...] Si está habilitado, los usuarios verán una página de resultados de búsqueda oscura si Chrome también está en modo nocturno [...] # enable-android-dark-srp".