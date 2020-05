Cómo abrir una pestaña en modo incógnito en la aplicación de Google

Todos sabemos que el ecosistema de Google es inmenso en servicios, aplicaciones y funciones, y que en algunos casos es posible acceder desde varios sitios distintos a un mismo punto en el que, por ejemplo, queremos hacer solo búsquedas y no tanto navegar por esas páginas que tenemos guardadas en los favoritos.

Ese es lo que ocurre con la aplicación de Google, que es una especie de Chrome camuflado donde se juntan tanto las opciones del navegador web, como las del asistente y, sobre todo, las del motor de búsqueda que es para la que en su mayor parte la usan los usuarios. Ahora bien, ¿sabías que incluso allí puedes abrir una sesión de incógnito para que no quede constancia ni haya rastro de lo que andas buscando en internet?

Activa una sesión de incógnito

Esta función no creáis que tiene demasiado tiempo. Fue en el pasado mes de marzo cuando los de Mountain View la añadieron a su aplicación oficial de Android (y iOS), para permitirnos pasar algo más desapercibidos cuando queremos encontrar algo en la red. No tanto porque andemos rastreando la world wide web en busca de información delicada, como que no queramos que nos rastreen, sepan cuál es nuestro histórico de navegación, etc.

Para activar esa sesión en modo oscuro lo primero que debéis hacer es pulsar en el avatar de vuestra cuenta de Google. Se desplegará un menú con un aviso de que esa opción la tenéis disponible: pulsáis en "Nueva pestaña de incógnito de Chrome". Al instante os aparecerá una alerta donde os quieren informar sobre las limitaciones de esta característica, que por lo que parece, no es todo lo transparente que podríamos imaginar.

Modo incógnito en la 'app' de Google.

Es decir, que no pasaréis como fantasmas por algunas de las web que podáis visitar y que os podrían identificar a pesar de tener activo este modo. Eso sí, importante la advertencia que nos hacen desde Google sobre el borrado de los datos de las sesiones que realizamos de este modo: no se eliminan hasta que no cerramos todas y cada una de las pestañas que tenemos abiertas en modo incógnito en Chrome.

La aplicación de Google, recordadlo, no solo es muy útil para centrarla en el uso de las búsquedas y ya está, sino que también aglutina las funciones de Lens (reconocimiento inteligente de imágenes) y el asistente de los de Mountain View, al que podremos pedirle lo que queramos del mismo modo que lo hacemos con los Google Home (o Nest Home) que tenemos instalados en casa.