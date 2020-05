Alba venderá sus acciones de BME en la opa y se embolsará 12 millones en plusvalías

Corporación Financiera Alba apoya la opa de Six sobre BME. El brazo financiero de los March ha decidido vender su 12% de las acciones del operador bursátil español en la oferta de Six a 32,98 euros, tras descontar el dividendo pagado el viernes.El resto de accionistas de la Bolsa española tienen hasta el lunes para decididr si se desprenden o no de sus títulos, si bien Six puede aún extender el plazo de aceptación.

Así, la Bolsa suiza abonará 332,6 millones por este paquete de 10,08 millones de acciones. Alba se apuntará plusvalías por esta operación de 12 millones, que se sumarán a los 96 millones que ha cobrado en dividendos de BME durante el periodo de su inversión. Las ganacias de la inversión en la Bolsa española para los March superan los 100 millones.

Alba es actualmente el mayor accionista de BME. Ya sus representantes en el consejo del dueño de la Bolsa de Madrid —Juan March y Santos Martínez-Conde— dieron el visto bueno a la operación y anunciaron su decisión de desprenderse de todas sus acciones en la opa. Algo que hacía prever que Corporacion Financiera Alba finalmente iba a apoyar la transacción.

Tras Alba, JP Morgan ha emergido como segundo mayor accionista de BME en los últimos días, con una participación que supera el 5%. Le sigue una pléyade de hedge funds, que ya tienen más del 20% del capital, entre los que se encuentran Boussard, Syquant Capital, TIG Advisors, Kite Lake Capital, Sand Grove o Farallon, además de dos gigantes mundiales de las finanzas como Blackrock y Norges Bank.