Los líderes sindicales piden cesiones a la patronal para cerrar un pacto sobre la prórroga de los ERTE

Las negociaciones entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal para alcanzar un acuerdo para prorrogar los Expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) más allá del estado de alarma, se cerró anoche sin acuerdo. El tiempo se agota, porque el Ejecutivo quiere llevar un pacto al Consejo de Ministros del próximo martes. Por eso, los máximos líderes sindicales de CC OO, Unai Sordo, y de UGT, han sugerido hoy a la patronal CEOE-Cepyme que ceda en algunos de sus planteamientos para poder cerrar el acuerdo, como hicieron justo antes de que se decretarse el estado de alarma para poder generalizar la figura de los ERTE.

En este escenario y durante una rueda de prensa telemática con motivo de la celebración hoy del Primero de Mayo, Sordo ha confiado en que "la patronal este a la altura de las circunstancias" y ha recordado a los dirigentes empresariales que "negociar es siempre ceder algo".

De hecho, respondió veladamente a las críticas patronales que apuntan a que la legislación que puso en marcha los ERTE respondía más al planteamiento sindical que al patronal del acuerdo que presentaron al Gobierno, recordando a CEOE que los sindicatos "pedimos un fondo que compensara las cuantías de desempleo y no se aprobó, no todo fue al BOE". Por eso, el líder de CC OO ha insistido en que en una negociación "todo el mundo se tiene que dejar algún pelo en la gatera".

Por su parte, Álvarez, ha considerado que la propuesta hecha ayer por el Ejecutivo "abre la puerta a un acuerdo, pero hay que continuar trabajando, especialmente con la CEOE". Además, el líder ugetista ha recalcado que lo que se apruebe finalmente "sobre todo tiene que estar complementado por los recursos económicos para llevarlo adelante".

En su opinión de ambos líderes sindicales, es importante que en el acuerdo y en lo que se publique en el BOE se garantice que los ERTE se acoplen al ritmo de la desescalada y de la reactivación económica. "Lo que es evidente es que, más que sectores enteros, sí algunas actividades o empresas, va a ser difícil que en junio hayan recuperado el 100% de su actividad", ha explicado Álvarez.

Entre los puntos más polémicos a la hora de llegar a un acuerdo, tras la propuesta hecha ayer por el Ejecutivo, están el mantenimiento de la prohibición de despedir a trabajadores durante los seis meses posteriores al fin del ERTE, a pesar de que el Gobierno aclara que solo afectará a los ajustes por fuerza mayor y no a los que se hagan por causas productivas y que no computarán como despidos los disciplinarios procedentes ni el fin de contratos temporales en los que se termine su causa. Las empresas no comparten esta prohibición.

Además, hay otras cuestiones que rechaza la patronal, como el hecho de que el Ejecutivo haya incluido un nuevo requisito a las empresas: aquellas que se acojan a los ERTE y sus ayudas con dinero público no podrán repartir dividendos en el Ejercicio fiscal en el que se haya producido el ajuste temporal de empleo.

Sordo y Álvarez han hecho hoy estas declaraciones durante la presentación de los actos del Primero de Mayo que este año, por primera vez desde hace 130 años que se celebra en España el día del trabajo, no sacará a los trabajadores a las calles. Los sindicatos han organizado una serie de actos en las redes sociales, donde a las 12.30 de hoy los líderes sindicales leerán los habituales manifiestos con sus reivindicaciones y, después, entre las 17.00 y ls 20.00 habrá también un concierto virtual, en el que participarán numerosos artistas.