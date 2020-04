Casado critica el plan de desescalada y le acusa de mentir

El líder del PP, Pablo Casado, ha criticado el plan de desescalada que presentó ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de mentir en todo momento con la crisis del coronavirus y le ha advertido de que no piensa hacer el "ridículo" con él.

En este sentido, Casado ha arremetido contra la gestión del Gobierno en la sesión de control del Congreso, en la que Sánchez ha reprochado al líder de la oposición su actitud "intransigente" y le ha animado a dejarla a un lado y "arrimar el hombro" en los pactos para la reconstrucción social y económica del país, tanto a nivel nacional como en Europa.

Sánchez ha asegurado que su Gobierno no hará como el del PP y no aprovechará esta crisis para recortar el estado de bienestar, seguir "precarizando" las relaciones laborales o no apostar por un sistema fiscal más justo, como tampoco abandonará a los que "más están sufriendo". Asimismo, ha recordado que el Ejecutivo ha creado una "triple red" para empresas, autónomos y familias, para "no dejar a nadie atrás", que se completará con el ingreso mínimo vital que se pondrá en marcha en mayo.

"Nos puede decir cómo va a garantizar la desescalada si no sabemos cuántos asintomáticos se van a tomar el vermú", le ha preguntado por su parte Casado a Sánchez, a quien ha criticado por no informar a la oposición del plan de desescalada o la nueva ampliación del estado de alarma antes de las ruedas de prensa.

El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, también ha criticado el plan de desconfinamiento y le ha achacado que le falta la fase de "llamar a la oposición" para haberlo acordado.

Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como respuesta a una pregunta por parte del Grupo Mixto, ha apuntado que no van a dejar a las comunidades autónomas atrás y que entre todos van a tener que ser capaces de elaborar unas cuentas públicas que no endeuden a las futuras generaciones, "tiene que haber un equilibrio necesario", ha dicho.