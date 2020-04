Maquíllate virtualmente o quítate las arrugas en todas tus videoconferencias

El teletrabajo impuesto por el confinamiento a cuenta de la crisis del coronavirus, ha provocado que todas las reuniones que ahora tenemos se lleven a cabo de manera telemática, de tal forma que un cuarto de hora antes de que empiecen, tenemos que vestirnos (de cintura para arriba) y, en el caso de los más, y las más, coquetas, repeinarse y pasar por el cuarto de baño para maquillarse.

Es lo que se ha dado en llamar como "dress up" y que oculta a los ojos del resto de compañeros de trabajo la realidad del confinamiento en la que vivimos: nos vestimos parcialmente para la ocasión sin demasiados esfuerzos. Ahora bien, ¿podemos hacer muchas de estas tareas virtualmente sin perder tiempo? La respuesta es sí.

Programas de realidad aumentada

Detrás de estás herramientas está la misma filosofía de las apps para móviles que se sirven de la realidad aumentada (AR) para convertirnos en piñas, o colocarnos disfraces de brujas en Halloween. Solo que aplicando toda esa tecnología a cuestiones algo más serias como es una videoconferencia de trabajo o una clase telemática presencial.

Para conseguir esos resultados es necesario tener un programa intermedio entre nosotros y la app de videoconferencia de tal modo que, cuando a Skype, Zoom o cualquier otro programa le llegue la imagen retocada, nosotros no tengamos que hacer nada que delate nuestro maquillaje o retoque virtual. Eso sí, para que no se note nada durante la emisión, lo mejor es no hacer demasiados movimientos bruscos.

De todas las herramientas que hay en el mercado, os vamos a recomendar YouCam 9, que pertenece a Cyberlink, una empresa con una trayectoria importante en los últimos años en cuestiones que tienen que ver con el vídeo. Así que tienen experiencia. Existen otras y la mayoría ofrece soluciones muy parecidas por lo que os van a servir igualmente. En este caso, la traemos como exponente de un segmento que, por razones que todos imaginaréis, se ha disparado en las últimas semanas.

Filtro para quitar arrugas por videochat.

YouCam 9 tiene dos partes: una, la que nos interesa, que es la que se integra con las principales apps de videoconferencia para aplicar filtros, y luego está la otra que sirve como plataforma de stream. Y salvo que queráis ser youtubers, mejor la olvidamos. La primera de ellas nos permite controlar el tono de la imagen de la webcam, mejorarla, subir su luminosidad, definición, etc., además de aplicar interesantes filtros de suavizado, maquillaje de cara, pintalabios e incluso borrado de todas las arrugas que tengamos en la cara. El catálogo de retoques es muy variado y útil y seguro que le podréis dar mucho uso en estos días. El programa tiene un coste de 34,99 euros (está rebajado) y funciona en Windows.