Adidas gana un 95% menos en el trimestre aquejada por el cierre de tiendas

Adidas ha dado cuenta este lunes del duro ajuste que el coronavirus ha provocado en su negocio tras anunciar los aciagos resultados del primer trimestre del ejercicio: el beneficio neto, de apenas 31 millones de euros, supone un desplome del 95,1% respecto al mismo periodo de 2019, atribuible a los efectos de la pandemia del Covid-19. La firma alemana de ropa deportiva da cuenta al comienzo del comunicado en el que anuncia los resultados de que mantiene cerradas el 70% de sus tiendas en el mundo.

La facturación de la compañía empeoró en el mismo periodo hasta 4.753 millones de euros (-19,2%) y el beneficio operativo hasta 65 millones (-92,6%). Adidas, que recibirá ayudas estatales por un valor de 2.400 millones de euros para superar las dificultades que atraviesa por la paralización económica debido a la pandemia, ha visto cómo el margen de rentabilidad operativa se reducía hasta el 1,4% como consecuencia de la caída de la facturación. Una caída lidera por la región Asia y Pacífico (45%) y de la que la firma ya advirtió en febrero, en Latinoamérica (9,7%) y en economías emergentes (11,1%).

El presidente de Adidas, Kasper Rorsted, dijo al presentar las cifras que "nuestro resultado del primer trimestre deja claro los serios desafíos que crea para las empresas sanas el brote global de coronavirus". Adidas se concentra ahora en superar la situación y en beneficiarse de la recuperación que ya se produce en China y de las posibilidades que ofrece el comercio electrónico.

Para el segundo trimestre espera una caída mayor de la facturación y el beneficio y, de momento, no da pronósticos para el 2020. "Dadas las incertezas, principalmente sobre la duración de los cierres y el ritmo de la normalización posterior a la reapertura de tiendas, no se puede predecir en este momento el desarrollo del brote y sus repercusiones en la actividad de la empresa. Como resultado, Adidas todavía no puede proporcionar una perspectiva para todo el año 2020 que incluya este impacto", destaca Kasper Rorsted.