Bankinter suspende su dividendo hasta octubre, pero mantiene la salida a Bolsa de Línea Directa

“Todos nuestros proyectos han quedado truncados”. Así ha comenzado María Dolores Dancausa, consejera delegado de Bankinter, la rueda de prensa correspondiente a los resultados del primer trimestre de la entidad (es el primer banco español en comentar sus resultados desde que se inició la pandemia de Covid-19), que por primera vez se celebró por vía telemática.

La directiva ha explicado que el banco debe ahora cambiar sus proyectos, y ha reconocido que “no siempre se pueden sacar mejores resultados que en el trimestre anterior”, como venía siendo ya tradicional en la entidad. Bankinter cerró el trimestre con un beneficio de 130 millones de euros, con una caída del 10,1% entre enero a marzo, pese a contra ya con Evo (que aún no aporta beneficios) y Avancard. El beneficio neto de la actividad bancaria ha alcanzado los 101,1 millones de euros, un 17,4% menos. Por primera vez, el banco ha separado los resultados de su actividad bancaria de la de Línea Directa, aseguradora que ha aportado 29,1 millones de euros.

Los resultados del trimestre están totalmente influenciados por la crisis sanitaria, pese a que solo ha afectado en las dos semanas de marzo a los resultados de la banca. La razón es que Bankinter, como lo hará el resto del sector, casi ha duplicado sus provisiones, que han pasado de 107 millones de euros, de los que unos 71 millones corresponden al coste del riesgo, que se ha situado en el primer trimestre en 43 puntos básicos, e irá aumentando paulatinamente durante el ejercicio, hasta situarse entre los 50 y los 70 puntos básicos, según ha reconocido el director financiero del banco, Jacobo Díaz. El directivo asegura que las provisiones "irán aumentando a lo largo del año, vamos a ir viendo cómo se va moviendo el entorno".

A este efecto en la cuenta de resultados de la pandemia, se añade, como explicó Dancausa que Bankinter no distribuirá dividendos en el primer semestre de 2020 y no tomará ninguna decisión sobre la política de reparto de beneficios con cargo a 2020 hasta el menos octubre, en línea con las recomendaciones que el Banco Central Europeo (BCE) ha hecho a las entidades para elevar su capacidad de apoyo a la economía ante la crisis generada por la expansión del coronavirus.

Bankinter era, junto a BBVA, los dos únicos bancos del Ibex que no habían aún anunciado una suspensión de su dividendo de 2020. BBVA, previsiblemente, lo anunciará en los próximos días.

La banquera ha explicado que no ha mentado la suspensión del dividendo, como tampoco ha anunciado públicamente que la alta dirección no cobrará la retribución variable debido a que está ligada a la consecución de unos objetivos "enormemente exigentes" que no se van a cumplir por las mayores dotaciones y por la situación sobrevenida.

El consejo de administración no tiene asignado ningún bonus, por lo que esta decisión no le afecta.

Ni la banquera, ni el director financiero se atrevieron hoy a hacer previsiones sobre el futuro del negocio o de los resultados del banco para el presente ejercicio. "Es realmente prematuro para hacer estimaciones sobre cuál va a ser el escenario macroeconómico y esto tiene una relación directa con el coste de riesgo. Sin embargo, también hay que tener en cuenta normas contables que permiten mucha flexibilidad a la hora de registrar lo que está ocurriendo", ha admitido Díaz.

A pesar de esta situación, Bankinter no ha cambiado sus planes para sacar a Bolsa su aseguradora Línea Directa en el último trimestre del ejercicio, aunque la operación podría retrasarse.

"No ha cambiado nada, estamos convencidos de las bondades de esta operación para los accionistas, para Línea Directa y para el banco", ha asegurado Dancausa, aunque ha reconocido que es probable que las pertinentes aprobaciones regulatorias podrían demorarse debido a la situación.

La entidad aprobó ya esta salida a Bolsa en su junta de accionsitas de marzo. Su diseño fija que el 82,6% de Línea Directa se distribuya entre los accionistas, mientras que el banco conservará el poder del restante 17,4%.

El director financiero de Bankinter ha asegurado que tiene un reducido número de clientes que cumplen con los criterios del Real Decreto-Ley para acogerse a la moratoria hipotecaria debido a sus perfiles y que las solicitudes no alcanzan las 1.000.

En cuanto a la moratoria puesta en marcha por la entidad para las personas que no cumplen con los requisitos del Gobierno, Bankinter dice que las solicitudes ascienden a unas 1.500. "Es una cifra muy baja para el volumen total, aunque imagino que seguirá creciendo en las próximas semanas", ha señalado Díaz.

Sobre las últimas noticias que apuntan a un interés de grandes ahorradores por sacar su dinero de España, Dancausa explicó que en Bankinter "no recibimos peticiones para sacar el dinero a Luxemburgo, aunque sí estamos teniendo es muchas más consultas de clientes que nos preguntan acerca de sus posiciones inversoras y cómo adecuarlas a la alta volatilidad de los mercados". Bankinter tiene una filial en Luxemburgo desde 2013. La división de banca privada de Bankinter, una de sus principales patas de negocio, tuvo un descenso de su patrimonio gestionado en el trimestre del 4%.

Sobre las líneas de crédito con aval del ICO, el director financiero aseguró que el banco, que cuenta con un cupo de 1.100 millones de euros para conceder a pymes, autónomos y empresas, aseguró que a finales de abril agotará su cuota de la primera tanda de 20.000 millones aprobados por el Gobierno. Además, acudirá a la segunda fase, también de 20.000 millones.