El grado de cumplimiento del confinamiento se relaja

Según datos de la firma de geolocalización y big data, Satya Insights, que ha realizado un estudio analizando el comportamiento de la población de las cinco ciudades más grandes de España, el grado de cumplimiento del confinamiento se ha relajado drásticamente la semana pasada.

"El porcentaje de personas que se quedan todo el día en su casa fue subiendo progresivamente hasta alcanzar su tope en Semana Santa, especialmente durante los festivos, días en los que alcanzó el 44% de la població", señala en una nota.

Es necesario aclarar que cualquier tipo de salida a la calle excluiría a la persona de este colectivo y que en el estudio sólo entran mayores de edad. La semana pasada se relajó la normativa permitiendo acudir al trabajo en actividades no esenciales, de tal modo que el porcentaje de personas que se queda en casa todo el día ha vuelto a bajar.

Lo sorprendente es que no ha vuelto al nivel de la segunda semana de confinamiento, la inmediatamente anterior a prohibir desplazamientos para actividades no esenciales, sino que se ha situado casi en el nivel de la primera semana, cuando probablemente una parte de la población no era todavía consciente de la magnitud de la tragedia y de la conveniencia de “quedarse en casa”.

En Madrid, de hecho, donde el impacto del Covid-19 fue mayor desde el principio, y probablemente hubiera mayor consciencia de la magnitud de la pandemia en los primeros días (el grado de cumplimiento fue mucho mayor entonces que en el resto de grandes ciudades, alcanzando picos del 48% en semana santa) este dato se ha situado incluso por debajo del que se dio en la primera semana de confinamiento.

Incluso tras haber tenido una mayor caída, probablemente producto del agotamiento de la población, Madrid continúa siendo ejemplar en el cumplimiento del mantra ‘quédate en casa’ con un porcentaje del 37% frente a un promedio del 34% de la España urbana.

El resto de ciudades siguen la misma tendencia de crecimiento progresivo y caída la última semana, pero el comportamiento varía de una a otra. Después de Madrid, la gran ciudad que más lo está cumpliendo es Zaragoza, con porcentajes que han llegado a alcanzar el 40%.

La evolución en Sevilla ha sido más progresiva que en el resto de grandes ciudades. La primera semana sólo un 23% de la población se quedó en casa todo el día, nueve puntos por debajo del promedio. Eso sí, durante la quinta semana ha sido del 33%, muy cerca del promedio. Barcelona y Valencia han seguido también la tendencia general, con porcentajes de cumplimiento ligeramente inferiores al promedio, lo que en el caso de la ciudad condal sorprende por el gran impacto que ha tenido la pandemia en las últimas semanas.

En las cinco grandes ciudades, salvo en Sevilla, los niveles de confinamiento han sido inferiores a los que se dieron durante la segunda semana, justo antes de elevar las restricciones de movimiento.

“Es evidente que el hecho de que puedan salir a trabajar todas las personas que no pueden hacerlo desde casa es una buena noticia, pero nos preguntamos por qué no hemos vuelto a los niveles de la segunda semana. Probablemente, se deba al agotamiento de la población, pero no resulta un buen augurio de cara al futuro “desescalado”. Menos aún sin datos todavía de porcentaje de población inmunizada”, señala Pablo Reaño, CEO de Satya Insights.