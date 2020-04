Siemens Gamesa retira sus guías para 2020 ante la “incertidumbre” del Covid-19

Siemens Gamesa ha decidido retirar sus previsiones de resultados para 2020 ante "la incertidumbre" sobre la duración y el calado que tendrá la pandemia del Covid-19. En una nota enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía explica que ante las medidas impuestas por algunos países para contener el virus, ha tenido que cerrar algunas de sus fábricas y en este momento no puede "hacer pronósticos o cuantificar con razonable precisión la duración total y la magnitud financiera del impacto". Por ello, considera "prudente retirar sus guías para el ejercicio 2020".

Al impacto de las medidas de contención impuestas por los Gobiernos se suman las complicaciones que ha experimentado durante el segundo trimestre, principalmente en el mercado indio y en el norte de Europa. Estos problemas se han intensificado con la expansión del Covid-19 y "han acelerado la ralentización del mercado indio y complicado la ejecución de la cartera de norte de Europa, más allá de lo informado en el primer trimestre del ejercicio 2020", explica.

Los mayores problemas han afectado a su negocio onshore. No obstante, asegura que la compañía se ha movilizado para "gestionar los riesgos y mitigar los impactos financieros del Covid-19 de manera proactiva y para proteger el potencial a largo plazo" de sus negocios. No obstante, la compañía asegura que se enfrenta a esta crisis "con un balance y una posición de liquidez sólidos, con más de 2.000 millones de euros de líneas comprometidas no utilizadas a finales de marzo de 2020".

Asimismo, Siemens Gamesa ha informado de que por el momento mantine su intención de proponer a la junta el pago del dividendo propuesto para el ejercicio de 2019.