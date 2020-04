¿WhatsApp solo deja reenviar mensajes una vez? Así puedes hacerlo más veces

Ha sido uno de los grandes temas de las últimas semanas, esa limitación impuesta por WhatsApp en todo el mundo de impedir que los mensajes "altamente reenviados" puedan compartirse más de una vez a través de la opción de reenviar. Ya sabéis, ese gesto que hacemos de manera casi inconsciente y que nos permite coger un contenido de la app y difundirlo a tantos chats como podamos.

Por culpa de esa limitación se ha levantado una polvareda enorme de una buena parte de los usuarios que creen que con esa decisión se aplica una especie de censura sobre los contenidos cuando WhatsApp, a día de hoy, no puede conocer lo que comparten dos contactos, o un grupo, por culpa de la encriptación de punto a punto.

Sigue reenviando... con más trabajo

El caso es que quitando ese reenvío a más de un contacto, WhatsApp mantiene el resto de opciones intactas por lo que, aunque sea con algo más de trabajo, podemos emular esa difusión a más de un chat sin problemas. Imaginad que os llega una foto de uno de vuestros sobrinos y queréis compartirlo con el resto de familia y allegados: padres, hermanos, abuelos e incluso amigos. Echad cuentas. Estamos hablando de cinco, seis o incluso ocho chats con los que compartir esa maravilla.

Así que si no podemos reenviarla más de una vez, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, hay que decir que WhatsApp nos permite hacerlo aunque, eso sí, con algo más de trabajo. ¿Esto qué significa? Pues que el proceso que la app llevaba a cabo de manera automática con muy pocos toques de pantalla, ahora tendremos que hacerlo a mano. De una forma un poco más rudimentaria, que no menos efectiva. Antes de nada, decir que es un procedimiento tan simple que seguramente ya intuyes que sabes hacerlo, pero a esta hora no te has acordado de él y mucho menos lo has probado (nosotros hemos encontrado personas que no lo conocían).

Reenvío a más de un contacto de WhatsApp a mano.

La manera de hacerlo es con el viejo y útil sistema de copiar y pegar. Sobre todo cuando se trata de un texto o una imagen. Simplemente copiáis, vais a los chats donde queréis compartirlo (uno por uno) y lo pegáis para posteriormente enviarlo. Así de sencillo. Bueno, no tanto. En el caso de vídeos o archivos PDF (por ejemplo) tendréis que guardarlo en el smartphone y luego seleccionarlos desde el carrete o la memoria del teléfono para enviarlos. Lo importante es que WhatsApp no os impedirá hacerlo y conseguís el mismo efecto que un reenvío a cinco o más chats.