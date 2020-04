La banca descarta fusiones mientras dure la crisis sanitaria

Las autoridades supervisoras llevan años recomendando al sector financiero que reduzca sus costes y mejore su eficiencia. Y la mejor vía para llevar a cabo estos objetivos es a través de las fusiones y el cierre de oficinas, con el consiguiente ajuste de plantilla.

Este año, como en los anteriores, los expertos vaticinaban algunas operaciones corporativas, con Banco Sabadell como uno de los candidatos. Liberbank y Unicaja también se mantenían en las quinielas. Pero la crisis del coronavirus ha alterado por completo cualquier posible plan de fusión, lo mismo que ha provocado que las entidades financieras y una parte significativa de otros sectores tengan que modificar a la baja sus planes estratégicos.

“En el sector hemos renunciado este año a llevar a cabo cualquier fusión. Ninguna entidad va a protagonizar una integración mientras dure la crisis sanitaria y sus secuelas. Este año no habrá fusiones”, explica un destacado ejecutivo de una gran entidad financiera. Otro homólogo suyo insiste en la misma afirmación, aunque descarta también que en 2021 se lleven a cabo operaciones corporativas dentro del sector.

Todas la fuentes consultadas al más alto nivel del mundo financiero rechazan que durante el presente ejercicio se produzcan fusiones bancarias en España. Consideran que no es el momento oportuno, ahora es el momento de ayudar a las empresas a que no les falte liquidez y ayudar a los clientes más vulnerables por la crisis financiera. Tampoco es momento de incrementar la lista de despidos, recalcan todas las fuentes, ni de ser oportunista en un sector que se ha vuelto ahora clave como intermediario entre el Gobierno y el tejido industrial.

A diferencia de la crisis de 2008 a 2018, la actual es sanitaria y la pasada era financiera, recalcan todos los bancos. A ello, añaden que en la actualidad todas las entidades son solventes y sus ratios de capital están por encima de lo exigido en todos los casos en España.

“No es tiempo de despistes”

Otro argumento que juega en contra de las fusiones en este momento es que estas operaciones conllevan una distracción de la plantilla y de los directivos, “y ahora no es tiempo de despistes”, señala un conocido banquero. Y añade que en épocas de incertidumbre las operaciones corporativas quedan descartadas.

Solo el fin radical y rápido de la crisis del coronavirus y sus consecuencias económicas podrían cambiar este escenario, algo que ningún informe de expertos o de organismos intencionales contempla en la actualidad. De hecho, extienden la crisis hasta 2021, razón por la que varios banqueros mantienen que no será hasta mediados de 2021 o más probablemente en 2022 cuando se recupere el diálogo para abordar fusiones.

La caída de los beneficios del sector este año tampoco acompaña a emprender estas operaciones. Este año el capítulo protagonista de las cuentas de resultados de la banca serán las provisiones, lo que generará una caída considerable de los beneficios del sector, que se sumará a unos menores ingresos por el negocio y por un desplome también de las comisiones.

Según las conclusiones de un informe elaborado por el Observatorio de Digitalización Financiero de Funcas (ODF-Funcas) y Finnovating, publicado el viernes pasado, la caída de la actividad económica y la incertidumbre social llevan a que la mayoría de los directivos piense que los ingresos del sector se reducirán entre el 10% y el 25%, a pesar de que el origen de la crisis no sea el financiero.

De momento, en el primer trimestre de este año los bancos han aumentado considerablemente sus provisiones, pese a que entre enero y febrero el negocio ha sido bueno, y solo en la segunda parte de marzo ha influido negativamente la crisis del coronavirus. Pero los supervisores han pedido al sector prudencia, lo que se traduce en bajar los beneficios para aumentar las provisiones como colchón para el resto del ejercicio, que se prevé complicado, con un alza considerable de la morosidad, y que ahora está por debajo del 5%.

Perspectivas negativas

Las previsiones del sector apuntan a que la morosidad podría duplicarse este año, lo mismo que las provisiones, aunque ningún directivo se atreve a dar un porcentaje de lo que pueden caer los resultados en 2020. Algunos bancos de inversión, no obstante, cifran la caída en el 50%.

Pese a estas negativas perspectivas, el sector no tiene intención de llevar a cabo ningún ERTE, entre otras razones porque no ha tenido que parar su actividad en el estado de alarma, aunque ha reducido considerablemente el número de oficinas abiertas, pero prácticamente todos sus empleados siguen en activo teletrabajando. Los grandes bancos tampoco tienen intención de reducir plantilla con ERE no previstos.

Otra cosa será cuando finalice la crisis.