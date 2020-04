Las Rentas Mínimas de Inserción que convivirán con el ingreso vital del Gobierno

Andalucía. Es la región que más perceptores de la RMI perdió entre 2017 y 2018, más de 11.000 personas dejaron de recibirla. La comunidad, con una de las rentas mínimas más bajas (menos de 420 euros), tiene una de las tasas de exclusión social más altas de España, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), cuyo criterio mide el riesgo de pobreza, las carencias de las familias y el número de hogares sin empleo. Las trabajadoras sociales y las familias receptoras de la ayuda no solo denuncian la baja cuantía de la prestación, sino que de las 80.0000 solicitudes que se presentaron en 2018, solo se concedieron unas 18.000. El problema, dicen, es “la carrera de obstáculos” para acceder a la RMI.

Extremadura. Es una de las regiones más pobres de España con el 44.6% de su población en riesgo de pobreza, según el INE. Aquí la RMI aumentó 100 euros en abril del año pasado, hasta los 530. Colectivos y profesionales de los servicios sociales denuncian lo que sus compañeros en otras regiones: muchas familias dependen de la economía sumergida para no tener que elegir entre pagar el alquiler o comer. Es el caso de Carlos, camarero en Mérida de 50 años. Contaba con la Semana Santa y la temporada de bodas, bautizos y comuniones para poder pasarle la pensión a su ex mujer y sus dos hijos, pagar los gastos de su vivienda y comprar comida. “Mi situación es crítica, fatal. Antes me llamaban para hacer trabajos, desde el coronavirus no entra ningún ingreso”. Su solicitud de RMI ha sido aceptada pero lleva dos meses a la espera de cobrarla.