Cómo cancelar una suscripción en Android antes de que acabe el periodo de prueba

De un tiempo a esta parte, las compañías que están detrás de algunas aplicaciones de las tiendas digitales de iOS y Android han optado por ofrecer periodos de prueba gratis... pero asegurándose antes que tenemos un método de pago para que, cuando termine el periodo de gracia, puedan cobrar el primer mes de la suscripción. Pensaréis que no tiene nada de malo, salvo porque son muchos los usuarios que no saben exactamente a dónde deben acudir cuando no quieren mantener ese servicio.

Hay que decir que, al igual que ocurre en el territorio de iOS con los iPhone o los iPad, siempre que realizamos una suscripción dentro de la propia tienda de aplicaciones de Android, la única manera de cancelarla es a través de ese mismo canal. Por lo que no tendremos que ir hasta la Play Store para hacer cualquier gestión que necesitemos. Esto, aunque no lo creáis, agiliza mucho las cosas y nos evita ese muro que muchas veces se produce en los servicios de atención al cliente de compañías que se resisten a perder un cliente.

Vamos a cancelar la suscripción

Así que lo primero es verificar que esa aplicación en la que está a punto de terminarse el periodo de prueba, efectivamente, hicimos todo el proceso a través de la Play Store. Si es así, entonces nos vamos a la app de la store digital en el smartphone Android y pulsamos en las tres líneas que tenéis justo arriba a la izquierda.

Seguramente no haga falta decirlo pero verificad que estáis entrando en este menú con la cuenta de Google correcta. Sobre todo en el caso de que en vuestro terminal tengáis más de una activa. Una vez confirmado, elegimos de ese menú desplegable la opción de 'Suscripciones'. Es la tercera opción de las que aparecen en pantalla.

Cómo cancelar suscripciones en Android.

Una vez pulsado ahí, aparecerán todas las suscripciones que tenéis activas. Buscáis la del servicio que queréis cancelar antes de que os pasen el primer pago y pulsáis encima para acceder a la pantalla con todos los detalles. Allí veréis cuál fue el momento del primer pago, el tipo de suscripción activa y cuándo caduca.

Simplemente os vais a la parte inferior del menú donde aparecen las opciones de pago, tanto las actuales como las alternativas que podemos cambiar en cualquier momento y, abajo del todo, veréis la de 'Cancelar suscripción'. Simplemente confirmáis en todas las ventanas que aparezcan y ya estará. No os pasarán ningún cargo una vez concluido el periodo de prueba.