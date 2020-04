Los presidentes autonómicos discrepan tras la reunión con Sánchez

Las posiciones de las 17 comunidades autónomas distan de ser unánimes después del encuentro mantendido el domingo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el día antes de que se reactiven las actividades no esenciales, después del periodo de hibernación económica que se decretó el 28 de marzo con duración hasta el 9 de abril. En la práctica, la vuelta al trabajo será el lunes 13 o el martes 14 de abril, en función de que sea festivo o no en cada comunidad.

Las críticas más aceradas han salido de Cataluña, donde Quim Torra ha llegado a tildar de "irresponsabilidad" que se vuelva a la actividad de los sectores no esenciales. También desde Castilla y León se ha alertado de que no se dan las circunstancias para la vuelta al trabajo.

Desde otras, como Galicia y País Vasco se ha solicitado claridad. El presidente vasco, Íñigo Urkullu, ha señalado que es necesario "compartir y gestionar la crisis" desde las "certezas", y Alberto Núñez Fijoo ha pedido "claridad" al líder del Gobierno, Pedro Sánchez, y que el mando único durante el estado de alarma por la crisis sanitaria garantice "información contrastada y homologable".

Estas son las posiciones de las autonomías, cuyos presidentes han hecho declaraciones tras la reunión con Pedro Sánchez. No se han pronunciado ni Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, ni la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu.

Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha trasladado su apoyo al confinamiento pero "con estrategia" y ha atacado la desinformación que hay en torno a la entrega de las mascarillas desde este lunes.

Ayuso se ha referido en la reunión por videoconferencia con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la apertura desde mañana a actividades no esenciales. "No sabemos si tenemos mascarillas para los ciudadanos, ni cómo se las vamos a entregar, ni quién va a poder o no trabajar. Tenemos una gran desinformación al respecto" desde el Gobierno central, ha lanzado en una reunión compartida con todos los presidentes autonómicos.

Cataluña

En una comparecencia telemática desde la Generalitat tras la reunión de este domingo entre Sánchez y los presidentes autonómicos para abordar el coronavirus, Torra ha afirmado que no ha podido ver ningún informe médico que avale esa vuelta al trabajo --como le había pedido por carta-- y tachado de "irresponsabilidad" volver al trabajo.

"Tomaremos todas las medidas que tengamos al alcance para cuidar a las personas" en Cataluña si Sánchez no rectifica, ha advertido, y, por otra parte, ha anunciado un Consejo Ejecutivo extraordinario del Govern para aprobar ayudas diversas.

Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mayor participación de las comunidades autónomas en la toma de decisiones y que haya mayor concreción sobre los fondos que se destinarán a los distintos territorios para hacer frente a la crisis del coronavirus. Moreno ha apuntado que el coste estimado en la sanidad de Andalucía de esta crisis será de en torno a 1.800 millones de euros como mínimo.

Aragón

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha propuesto que la salida del confinamiento se produzca de manera "escalonada" y que empiece por el medio rural que, por su naturaleza económica y demográfica, "ofrece ventajas incuestionables para la normalización de la vida".

Así lo ha manifestado Lambán en la rueda de prensa ofrecida tras la quinta videoconferencia de los dirigentes autonómicos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Asturias

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha trasladado este domingo al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, la necesidad de actualizar cuanto antes los recursos disponibles para la reconstrucción económica tras la epidemia del coronavirus.

Así lo ha dicho tras participar por videoconferencia en la reunión con el presidente Pedro Sánchez y el resto de presidentes autonómicos para abordar la crisis del coronavirus.

Baleares

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha pedido al Estado, en la reunión semanal mantenida telemáticamente con el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y los presidentes de las comunidades autónomas "participar en los controles de puertos y aeropuertos cuando sea el momento de la desescalada del confinamiento".

Canarias

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha pedido al presidente, Pedro Sánchez, que se tenga en cuenta el hecho insular en el supuesto y paulatino desconfinamiento que vendría tras el 26 de abril para que las islas que estén libre de coronavirus puedan ir recuperando la normalidad, ya que el archipiélago tiene "prácticamente" cerradas sus llegadas por aire y por mar.

Cantabria

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, no tiene la certeza pero sí "la impresión" de que habrá una nueva prórroga del estado de alarma decretado en España el pasado 14 de marzo por el coronavirus y de las medidas restrictivas que conlleva esta situación excepcional, previstas por ahora hasta el próximo 26 de abril.

En su comparecencia ante los medios a través de las redes sociales del Gobierno, el presidente cántabro ha explicado que Pedro Sánchez no les concretado cómo ni cuándo será la 'desescalada' de medidas y el regreso paulatino a la normalidad previa a la pandemia, pero al igual que hace quince días Revilla intuye que habrá una nueva prórroga de la alarma, con lo que dicho estado se alargaría hasta el 9 de mayo.

Castilla y León

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha comparecido este domingo tras la videoconferencia que ha mantenido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el resto de dirigentes de las Comunidades Autónomas. Mañueco ha explicado que ha trasladado al Gobierno que desde Castilla y León consideran "que no se dan las circunstancias" para que mañana un porcentaje de la población se incorpore a la vida laboral.

Comunidad Valenciana

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha defendido junto a otros dirigentes autonómicos que el proceso de desescalada de las medidas de confinamiento y la "vuelta a la nueva normalidad" se realice con "acento diferenciado" y "especificidades" que atiendan a las circunstancias de cada territorio, entre otros parámetros.

Extremadura

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha abogado este domingo por "intentar acabar este curso escolar con normalidad", para lo cual es necesario "que haya como mínimo mes y medio o dos meses más de clase, que las puede haber", tras lo que ha instado a la finalización de esta nueva prórroga del estado de alarma para tomar una decisión.

Galicia

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido "claridad" al líder del Gobierno, Pedro Sánchez, y que el mando único durante el estado de alarma por la crisis sanitaria garantice "información contrastada y homologable".

Según adelantan fuentes del Ejecutivo gallego a Europa Press, Feijóo también ha demandado, durante su turno de intervención en la videoconferencia de presidentes autonómicos, que se conozcan "las previsiones" del comité clínico del Estado sobre el estudio epidemiológico que prepara el Ministerio de Sanidad con una muestra de población.

Murcia

El presidente Fernando López Miras ha pedido a Pedro Sánchez en la videoconferencia que el jefe del Ejecutivo central mantiene este domingo con los dirigentes autonómicos, que la lealtad de la Región de Murcia en esta crisis "sea correspondida por el Gobierno central".

"Necesitamos material, transparencia en la toma de decisiones y medidas avaladas por la comunidad científica", ha escrito López Miras en su cuenta de Twitter.

Navarra

La presidenta navarra, María Chivite, ha recordado que esta semana se reactiva la actividad económica en algunos sectores que, en Navarra, será fundamentalmente en la construcción y la industria. Por ello, ha abogado por seguir con los consejos y hábitos recomendados por el Covid-19 para todas las personas que se reincorporan al trabajo.

En este sentido, ha incidido en la importancia de hacer compatible la reanudación de la actividad económica con "garantizar la seguridad y la salud" de todos los trabajadores.

País Vasco

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la necesidad de "compartir y gestionar la crisis" desde las "certezas" y ha considerado que "no es admisible" la "desorientación que provoca" el "método" de "no compartir decisiones".

Urkullu ha participado, a través de videoconferencia, en la reunión de dirigentes autonómicos convocada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la quinta consecutiva desde que comenzó la crisis sanitaria del coronavirus, para abordar la situación generada por la padnemia que ha costado en Euskadi.