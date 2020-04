Díaz avisa a los empresarios: “No tiene sentido recibir ayudas y destruir empleo”

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha avisado a algunos empresarios de que "no tiene sentido percibir ayudas y destruir empleo" y ha insistido en que los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) se deben utilizar con "rigor".

Durante la defensa de los dos decretos leyes de ámbito laboral y social en el Pleno del Congreso que previsiblemente serán convalidados con los apoyos de ERC y de JxCAT y tramitados como proyectos de ley, Díaz ha incidido en que "no es el momento de despedir, sino de aguantar y el Estado es un pilar clave, que hará todo lo que esté en su mano, para ayudar a que empresas y trabajadores aguanten".

"No vamos a tolerar que una minoría irresponsable aproveche esta pandemia para frustrar nuestros esfuerzos, haciendo gala de un comportamiento socialmente inaceptable. Sé que me dirijo a pocos, a bien pocos, pero a esos pocos les quiero trasladar un mensaje contundente: no es el momento de despedir", ha zanjado.

Además ha pedido utilizar con "rigor" los ERTE que conllevan una exención de las cotizaciones empresariales y que casi permite a las empresas "hibernar para volver a la escena sin mermas, sin pesos que arrastrar".

Ha avanzado que a 8 de abril se habían comunicado a las autoridades laborales del país 450.296 ERTE y ha recordado que esos trabajadores afectados no son parados porque siguen cotizando.

"Aquí y en todo el mundo el objetivo de los ERTE es justamente evitar el paro. Y déjenme que les sea franca, hemos taponado con éxito por esta vía lo que podría haber supuesto una destrucción de empleo inimaginable", ha reiterado Díaz que también ha valorado el éxito de otras medidas como la del permiso retribuido recuperable.

La ministra de Trabajo también ha advertido de que tras la pandemia hay que actuar sin caer en errores del pasado y en respuestas que "no funcionaron" como la bajada de impuestos.

"La bajada indiscriminada de impuestos fue, entonces, un dardo en el corazón de nuestro bien más preciado: lo público. ¿Qué nos trajeron las políticas fiscales regresivas? El desmantelamiento de la sanidad pública...justo cuando más falta nos hace", ha dicho la ministra, al tiempo que ha descartado medidas de austeridad que "destrozan el solar sobre el que debemos construir".

Díaz ha incidido en la necesidad de un ingreso mínimo vital que reactive la economía porque "la economía son personas" y "sería injusto que esta crisis la volvieran a pagar quien ya la ha pagado".

"Salvar vidas, proteger a las personas, situarlas en el centro mismo de nuestras preocupaciones como Gobierno, es el fin de los decretos que hoy traemos a debate...No es salud frente a economía", ha añadido tras aseverar que todas las medidas de este momento son excepcionales y están destinadas a desaparecer.

Díaz además ha anunciado que uno de las medidas principales es la protección de la salud evitando el cierre de instalaciones sanitarias y sociales y ha avanzado que la Comunidad Autónoma canaria acaba de frenar precisamente un ERTE que procedía de la sanidad privada.

"Priorizar la salud impone la contribución de todos y no es admisible dejar de prestar servicios cuando más necesarios son", ha dicho. EFE