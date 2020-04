La pandemia del coronavirus puede ser la mejor oportunidad de la zona euro para romper el tabú de la deuda común. La emergencia sanitaria está forzando las finanzas soberanas de toda el área de la moneda única. Es un problema para países como Italia, cuya deuda pública ya está en el 135% del producto interior bruto.

La promesa del Banco Central Europeo de aumentar la compra de bonos ha ayudado a contener las consecuencias financieras. Los países también podrían ayudar uniéndose para dar préstamos baratos. Pero es poco probable que sea suficiente. Es hora de adoptar la deuda conjunta.

La emergencia sanitaria podría desencadenar la mayor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial. Al igual que otros Gobiernos de todo el mundo, los Estados de la zona euro han prometido cientos de miles de millones para proteger a las empresas y los empleos mediante aportaciones en efectivo, planes de protección del empleo y garantías de préstamo. Los paquetes de gasto ascienden al 2,3% del PIB de la Unión Monetaria, con otro 13% de la producción colectiva comprometido en garantías de crédito.

Mientras, las cuarentenas han llevado a un colapso de la actividad económica y de los ingresos fiscales. Los déficits presupuestarios de la zona euro podrían alcanzar el 10%-13% del PIB este año, según economistas de UniCredit. La combinación del aumento del gasto y la caída de la producción aumentará la ratio deuda/PIB entre 20 y 40 puntos porcentuales.

Para países como Alemania, cuya deuda es inferior al 60% del PIB, el golpe es manejable. Pero para Italia, cuya deuda, según UniCredit, podría acercarse al 170% del PIB este año, la crisis reaviva las dudas de larga data sobre su viabilidad financiera. Eso podría hacer que los inversores salieran por piernas, y plantearía nuevas preguntas sobre el futuro de la zona de la moneda única.

¿Qué puede hacer la zona euro?



El BCE ya ha anunciado planes para comprar bonos por valor de hasta 750.000 millones, lo que podría llevar las compras totales de este año a 1,1 billones. Eso ha calmado a los mercados y ha mantenido los costes de la deuda soberana bajo control. Si el banco central extiende las compras por los próximos nueve meses y compra deuda en proporción a la participación de los miembros en su capital, podría comprar 140.000 millones en bonos italianos, estima Jefferies. No está muy lejos de la deuda extra que tendrá que emitir el país este año.

Sin embargo, el programa temporal del BCE no calmará los temores de la deuda a largo plazo. Y los programas debatidos ayer por el Eurogrupo, u otros similares, son demasiado pequeños para marcar la diferencia en las necesidades financieras de un Estado. Con el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) también se corre el riesgo de estigmatizar a sus beneficiarios, porque los inversores podrían considerar que los bonos de la nación en cuestión tienen más riesgo.



¿Cuál es la alternativa?



El mayor problema, sin embargo, es que todo el apoyo deben reembolsarlo en última instancia sus beneficiarios. Eso complacería a naciones como Alemania y Países Bajos, que se oponen implacablemente a rescatar directamente a otros Estados. Aunque los programas podrían aliviar los costes de los préstamos, no reducirían la carga de la deuda general de un país.

Un plan más radical es que los miembros se unan para recaudar dinero para los países más necesitados a través de los llamados coronabonos. El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, respaldado por otras ocho naciones, ha propuesto un instrumento de deuda común de este tipo.



Un documento de Christian Odendahl, del think tank Centro para la Reforma Europea; Sebastian Grund, de la Facultad de Derecho de Harvard, y Lucas Guttenberg, del Centro Jacques Delors, sugieren que Bruselas podría recaudar 440.000 millones en bonos a 30 años para financiar los costes colectivos de la lucha contra el coronavirus.



Sin embargo, lo más importante es que el dinero se concedería a los Estados, en lugar de prestarse. La responsabilidad del reembolso de los bonos se dividiría entre los miembros de la UE de acuerdo con el tamaño relativo de sus economías en 2050, lo que permitiría a los fuertes apoyar a los débiles.

¿Se aceptarán los coronabonos?

Es una decisión difícil. La canciller alemana, Angela Merkel, que tendrá la última palabra sobre cualquier acuerdo de la Unión Europea, lleva mucho tiempo oponiéndose a la agrupación de deuda ante el temor a una reacción política interna.

Pero el lunes reconoció que los Estados miembros deben mostrar un mayor apoyo mutuo para hacer frente al mayor desafío de la UE desde su fundación. Una pandemia que ocurre una vez cada siglo puede ser la mejor oportunidad de la zona euro para demostrar que la solidaridad va más allá de simplemente compartir una moneda común. También puede ser la última.

Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías

Editorial

Flexibilizar la

contratación en el

campo para salvar

las cosechas

L a decisión del Gobierno de autorizar a las

personas desempleadas que reciben presta-

ción y a los inmigrantes para trabajar como

temporeros en el campo supone una solu-

ción pragmática y razonable para tratar de

salvar la recogida de las cosechas en el ac-

tual escenario de crisis por la pandemia de Covid-19.

La decisión del Gobierno, aprobada por real decreto

en Consejo de Ministros, habilita para acceder a los

contratos para temporeros a aquellos desempleados

que cobran cualquier tipo de prestación o subsidio por

desempleo, a extranjeros cuyo permiso de trabajo ter-

mine antes del 30 de junio (a los que se les renovará) y

a inmigrantes de entre 18 y 21 años. Como explicó ayer

el ministro de Agricultura, Luis Planas, quedan exclui-

dos los asalariados que reciban alguna prestación re-

lacionada con la epidemia o los autónomos que perci-

ben la prestación por cese de actividad.

Los datos que maneja el Gobierno cifran la demanda

urgente de temporeros en unos 75.000 a 85.000 traba-

jadores. La organización agraria COAG, por ejemplo,

señalaba que hasta hace pocos días todavía faltaba por

cubrir el 40% de los trabajadores necesarios para la re-

cogida de la campaña de fruta de hueso. Con la solución

adoptada por el Gobierno se abre una vía para cubrir

un agujero directamente relacionado con la epidemia,

puesto que las restricciones que se han impuesto en las

fronteras han impedido la llegada de los trabajadores

que acuden a la campaña, la mayor parte de ellos proce-

dentes de países de Europa del Este y de Marruecos. Se

trata de un problema que no es privativo de España, sino

compartido también por otros países, como Alemania,

donde el Gobierno ha puesto en marcha una iniciativa

para reclutar a los jóvenes bajo la consigna patriótica

de prestar ayuda al país en esta emergencia.

Para el sector agrícola español, la falta de mano de

obra supone un problema de primer orden que puede

arruinar buena parte de la cosecha de la temporada,

poner en gravísimo riesgo el abastecimiento del mer-

cado agroalimentario en España y hacer retroceder la

cuota de exportación de productos agrícolas españoles,

que acapara dos tercios del total de la producción del

sector. En un contexto como el actual, la primera obliga-

ción del Gobierno es poner los medios necesarios para

garantizar el abastecimiento de la población, pero tam-

bién proteger las perspectivas económicas del sector

agroalimentario y no permitir que la excepcionalidad

derivada de la pandemia expulse a las empresas del

mercado exportador. La medida adoptada ayer está

orientada hacia ese objetivo; ahora solo resta esperar

la respuesta de los trabajadores, como también testar

el tantas veces debatido supuesto efecto desincentiva-

dor de las prestaciones sobre la búsqueda de empleo.

