El Covid-19 frena las OPV en todo el planeta

La pandemia de la peste coronavírica ha sembrado el miedo en los mercados, con el peor trimestre del Ibex (-29%) y el peor mes (en marzo se desplomó un 22%). Las salidadas a Bolsa se esfumaron el mes pasado ante la situación de extrema debilidad de la renta variable de todo el mundo. El estudio Global IPO Trends de EY revela que entre enero y marzo se realizaron 235 estrenos en la Bolsa en todo el mundo por 28.500 millones de dólares (unos 26.400 millones), lo que supone un aumento del 11% y del 89%, respectivamente, si se compara con las cifras del mismo periodo de 2019.

"El esperado impulso de la actividad de las salidas a Bolsa para esta primera parte del año, tras las positivas cifras del último trimestre de 2019, se ha visto truncado por el impacto global del Covid-19", señala el estudio de EY. En España no hubo ninguna operación en el primer trimestre del año pasado y tampoco en el de este ejercicio. Solo se ejecutó el pasado dicimebre el paso del MAB al mercado regulado de Grenergy.

EY aclara que el aumento, pese a todo, en las cifras a nivel mundial se debe a que las cifras del primer trimestre del año pasado "fueron bajas al frenarse la actividad profundamente como consecuencia de las tensiones geopolíticas y comerciales, y las dudas sobre el Brexit".

Rosa María Orozco, socia responsable de OPVs en EY, explica que "el mercado de salidas a Bolsa mundial comenzó con fuerza los primeros dos meses del año, pero las incertidumbres sobre el impacto real del Covid-19 causaron una gran volatilidad en los mercados que hace que cualquier plan de salir a Bolsa sea ahora algo realmente complejo dadas las dudas existentes". "No obstante, si la economía mundial consigue amortiguar el impacto y la situación actual no se extiende mucho en el tiempo no sería descartable ver un repunte de la actividad hacia finales de año”, sentencia.

Asia-Pacífico fue quien lideró la actividad trimestral con 160 OPV que recaudaron 16.800 millones de dólares, seguido de América (40 salidas a Bolsa por 8.200 millones de dólares) y de los mercados de la región que engloba Europa, Oriente Medio, India y África, que concentraron 35 operaciones por 3.500 millones de dólares.

Por sectores, el industrial fue el más activo al recaudar un total de 6.300 millones de dólares en 45 OPV, mientras que por número de operaciones también destacaron los negocios de Tecnología (40 salidas a Bolsa) y Salud (30 OPV)