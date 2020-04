Locos que atacan la red de 5G porque expande el Covid-19

No es broma, algunos hooligans con amplios conocimientos científicos han tratado de destruir antenas de móvil 5G en Reino Unido porque esta nuevo tecnología está vinculada a la expansión del contagio del coronavirus Covid-19. ¿Son gamberros o son locos?

Durante el fin de semana, distintos medios británicos han publicado noticias sobre incendios intencionados y otros actos vandálicos sobre algunas antenas de telefonía móvil 5G en Reino Unido. Así, cerca de 20 antenas de varias operadoras como Vodafone o Telefónica O2 han sufrido ataques durante los últimos días en áreas de Birmingham, Belfast, Manchester y Liverpool.

Los presuntos responsables forman parte de un colectivo que parece creer en la teoría de que esta nueva tecnología está contribuyendo a extender el contagio del coronavirus Covid-19 por el país. Todo llegaba tras la difusión de teorías conspirativas en torno a la vinculación del 5G y el coronavirus, a través de redes sociales como Facebook, Twitter y Youtube, según The Times. Entre las tesis científicas de estos visionarios destaca que el 5G provoca coronavirus porque absorbe oxígeno de los pulmones de las personas. Las dudas sobre sus tesis se plantean si son zonas sin cobertura 5G, que son la mayoría en todos los países, no solo Reino Unido, y sin embargo hay desgraciadamente muchos contagios, ¿quién tiene la culpa?

Lo cierto es que la situación era de preocupación, porque el sector de las telecos no dudó en movilizarse. En la tarde del domingo, Telefónica O2 y sus principales competidoras en el mercado británico, BT, Vodafone y Three publicaron un comunicado conjunto en el que indicaron que se habían registrado casos de incendio en antenas de móvil que provocaron una interrupción de una infraestructura crítica bajo la falsa información de que hay una conexión entre el móvil 5G y la pandemia del Covid-19. Las telecos dejaron claro que no hay base científica para vincular ambas cosas, y advirtieron de que se está dañando a personas y empresas en la continuidad de los servicios, cuyos empleados están teletrabajando. Y todo en un momento crítico, dadas las restricciones de movimientos establecidas en Reino Unido, que han llevado a la mayoría de la población a estar confinada en sus hogares.

También intervino la propia GSMA, patronal de las telecos, que condenó estos actos de violencia, que están diseñados para debilitar las redes de comunicaciones en un momento de crisis. La asociación indicó que esta campaña de desinformación está incitando al miedo, la agresión y el vandalismo contra infraestructuras críticas. En su comunicado, recogió las palabras del responsable médico del NHS England, Stephen Powis, quien indicó que la historia del 5G es la peor clase de fake news. “Es la peor basura, no tiene sentido”, dijo.

En Reino Unido han surgido voces advirtiendo de que con los ataques a las antenas se amenazan infraestructuras críticas, e incluso la seguridad nacional, al poner en peligro redes que conectan servicios de emergencia y de la propia sanidad. Solo falta que, con este sinsentido, haga falta un policía para vigilar cada antena.