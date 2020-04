Cómo seguir con el móvil las procesiones de una Semana Santa que no se celebrará

Podría parecer paradójico pero es así. La Semana Santa ha sido suspendida en todo el país y no se celebrará. No habrá procesiones por las calles, costaleros, nazarenos, vecinos y turistas disfrutando juntos con cada paso, por lo que no quedará otra a los más creyentes que quedarse en casa para evitar que el coronavirus se propague. Así que, con estos ingredientes, ¿existe alguna manera de seguir las celebraciones desde casa?

Pues aunque no lo creáis sí. Todos aquellos que seáis especialmente creyentes o devotos de esta época del año, tendréis una oportunidad de seguir desde vuestro móvil, en casa, algunas de las principales procesiones que tendrán lugar a partir de hoy mismo, que es cuando en muchas localidades de España se debería empezar a celebrar con pregones y otros actos.

Procesiones en falso directo

Como os decimos, aunque este año la Semana Santa no se vaya a celebrar, el formato por el que han optado algunos municipios es por el de retransmitir en falso directo las procesiones que tuvieron lugar el año pasado y anteriores. De tal forma que comenzarán sus emisiones en el mismo instante en el que deberían haber comenzado en este 2020.

Así lo van a hacer a través de Facebook algunos medios de Alcalá de Henares, o portales web que van a recurrir a lo acontecido en ediciones anteriores para darle cierto aroma de religiosidad a estas fechas. Por ejemplo, hay portales web que comenzarán desde hoy mismo, Viernes de Dolores, esas emisiones en ciudades como Cáceres, para que los más creyentes puedan seguir los pasos de aquellas procesiones en las que participan a través de cofradías y hermandades.

Es evidente que mucho mejor que estar en casa es pasear por las calles de esas maravillosas ciudades que tenemos repartidas por España, pero ante una crisis como la que nos ha tocado vivir del coronavirus, se hace obligatorio renunciar a unas costumbres que arrastramos desde hace siglos. Como os decimos, las alternativas son innumerables: el canal Málaga Televisión, Ferrol a través de Facebook, la diócesis de Sigüenza-Guadalajara lo hará a través de su canal de YouTube, Telemadrid hará lo propio con los eventos de la capital, que emitirá en falso directo, etc.

Y no solo televisiones. También algunas cadenas de radio mantendrán la programación que tenían prevista recordando momentos importantes vividos en los últimos años que, junto a las torrijas que hagamos para pasar mejor la cuarentena, podrán hacer que nos sintamos un poco más cerca de esta época del año. Bueno, y las películas de Jesucristo que tanto se estilan en algunos canales generalistas.