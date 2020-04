Botín asegura que la acción del banco "no refleja la realidad del negocio ni las posibilidades del futuro"

Imagen facilitada por el Banco Santander de su presidenta, Ana Botín; del consejero delegado, José Antonio Álvarez (i), y del secretario general, Jaime Pérez Renovales (d), durante la junta general de accionistas de la entidad

En el turno de las intervencones de los accionistas de Banco Santander, 23 de ellos decidieron remitir vía remoto sus preguntas en la junta de accionitas celebrada por primera vez telemáticamente. Gran parte de las cuestiones están relaconadas con la suspensión de los dividendos de 2019 y 2020, la baja cotización de la acción, el impacto del coronavirus en el negocio, la estratgegia del grupo, o preguntas sobre la compra de Banco Popular llevada a cabo en junio de 2017.

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha reconocido, en este sentido, que el precio actual de la acción de la entidad "no refleja la realidad del negocio, ni las posibilidades del futuro", sino que está cotizando la elevada incertidumbre del impacto de la pandemia del coronavirus Covid-19.

Los títulos de Banco Santander han perdido más de 42% de su valor en lo que va de año. Aunque gran parte de este desplome se ha producido en marzo marcado por la expansión del coronavirus, periodo en el que ha descendido cerca de un 34%.

Botín ha admitido que "no existen dudas" de que la crisis sanitaria global está teniendo un fuerte impacto en la economía y la sociedad, mientras que su incertidumbre, derivada fundamentalmente de la imposibilidad de determinar su fin, está castigando a las bolsas mundiales.

En cualquier caso, la banquera ha insistdo que el grupo ha casi doblado las ganancias ordinarias conseguidas desde 2013 y ha fortalecido su base de capital en 22.000 millones de euros desde 2014.En su opinión, estas son algunos de los asuntos a considerar y que demuestran que Banco Santander es sostenible a futuro.

Ha aprovechado para destacar que "ahora somos un banco con unas de las mayores recomendaciones de compra por parte de los analistas", y más fuertes de la industria financiera. "Confiamos en que el precio de la acción, después de la crisis, reflejará el verdadero valor de nuestro negocio", ha añadido la presidenta de la entidad.

Como lo comentó en su discurso, Botín ha reiterado a los accionistas la imposibilidad de calcular en estos momentos cualquier impacto del coronavirus, para añadir que todo dependerá de la intensidad y duración de la crisis sanitaria, por lo que los planes siguen siendo los mismos: vinculación del cliente, mejorar del servicio y profundizar en los tres pilares anunciados hace un año.

Así, Banco Santander continuará centrado en mejorar su rendimiento operativo al trabajar como un solo grupo (One Santander), lo que calcula que le llevará a alcanzar unos ahorros de 1.000 millones de euros.

Como segundo foco, seguirá reasignando capital a negocios más rentables y con mayor potencial, estableciendo límites mínimos de rentabilidad en todos sus segmentos. El tercer ámbito de trabajo del banco será centrarse en el crecimiento de 'Santander Global Platform'.

El banco tambén ha insistido en su apuesta por invertir en Estados Unidos y México. De hecho, ha reiterado que el mercado estadounidense es "muy atractivo".

Antiguos accionistas de Banco Popular y ahra de Santander han aprovechado para preguntar sobre la reciente decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) de no compensar a los afectados por el caso Banco Popular.Botín ha lamentado las pérdidas, pero ha negado que Santander tenga cualquier responsabilidad. "Lamento las pérdidas sufridas por los accionistas, bonistas y obligacionistas, pero el banco no tiene responsabilidad alguna en esta decisión", ha remarcado, para añadir que la decisión de resolver a Banco Popular la tomaron las autoridades europeas y fue el propio consejo del banco resuelto el que determinó que era inviable al no poder hacer frente a sus compromisos.

Los accionistas han aprobado todas las propuestas del consejo incluidas en el orden del día, a excepción del dividendo, punto que fue eliminado y comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los accionistas de Santander han dado el visto bueno a la propuesta de nombrar consejero ejecutivo a Sergio Agapito Lires Rial, quien mantendrá sus funciones actuales como 'country head' del grupo en Brasil, responsable de Sudamérica y del proyecto de Global Trade Services, la plataforma global que Santander ha puesto en marcha para facilitar el comercio internacional de las pymes.

El nuevo consejero ejecutivo cubrirá la vacante que deja Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca, quien decidió no someterse a reelección en la junta, tras casi cinco años como consejero y habiendo sido anteriormente secretario general y del consejo de Banco Santander.

También han aprobado el nombramiento de Luis Isasi Fernández de Boadilla como consejero externo (en sustitución de Guillermo de la Dehesa), han reelegido como consejeros a Ana Patricia Botín, Rodrigo Echenique, Esther Giménez-Salidas y Colomer y Sol Daurella y han ratificado el nombramiento y reelección de Pamela Ann Walkden.

De la misma forma y como es habitual, han votado favorablemente a las cuentas anuales de 2019 y la gestión social, la aplicación del resultado del pasado ejercicio, la reelección de PwC como auditor de cuentas para 2020 y la política de remuneraciones de los consejeros, entre otros asuntos.