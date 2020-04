El lío de los ERTE ¿cuántos afectados hay en realidad?

Era fácil. Se trataba de informar sobre tres datos: el número total de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) presentados por las empresas a las autoridades de las comunidades autónomas y al propio Ministerio de Trabajo; el número total de trabajadores afectados por estos ERTE, y a cuántos de estos empleados afectados por un ajuste les había reconocido ya la prestación por desempleo el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Sin embargo, la rueda de prensa dada ayer por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, fue lo más parecido a un diálogo de sordos en el que las respuestas de la ministra a las preguntas telemáticas de los periodistas resultaron algo liosas.

Así, finalmente, tras las aclaraciones posteriores pertinentes, solo quedaron claros algunos de los datos demandados. Díaz informó de la existencia de 246.235 ERTE presentados por la mayoría de autonomías a sus autoridades laborales. Asimismo, hay otros 9.670 expedientes presentados por otras tantas empresas directamente a la autoridad laboral estatal –si bien de esta cantidad el ministerio devolvió a las comunidades 4.150 por considerar que eran de competencia autonómica–. Las empresas que operan en una sola comunidad presentan el ERTE en su autonomía y las que están en más de una, ante el Ministerio de Trabajo.

Dicho esto, Díaz reiteró que, como fruto de todos estos ERTE autonómicos y estatales, el SEPE habría reconocido a 620.000 trabajadores afectados por estos ajustes la prestación por desempleo a fecha de ayer. Esta es la ayuda que cobran los trabajadores mientras su empleo queda en suspenso. Aunque solo habló de las prestaciones ya reconocidas, no de todos los trabajadores afectados por las solicitudes de ERTE.

Pero ¿cuántos trabajadores están afectados por un ERTE? Pues aún no se sabe. Díaz dijo que no podía aportar el dato global de ERTE presentados ni de trabajadores afectados porque “no todas las comunidades cooperan y nos envían sus datos”. De hecho, aseguró disponer solo de los datos de País Vasco, Cantabria, Baleares, Castilla-La Mancha, Madrid, Valencia, Aragón, Castilla y León, Cataluña, La Rioja, Navarra y Asturias. Así, a tenor de lo dicho, las cifras facilitadas ayer no incluirían los datos de comunidades tan relevantes como Andalucía, Canarias, Murcia, Galicia o Extremadura.

Por todo ello, sumando todos los trabajadores afectados por los expedientes de regulación temporal comunicados al Ministerio de Trabajo –y no solo los que tienen reconocida su prestación ya– más los de las comunidades que, según Díaz, no facilitan estadísticas, distintas fuentes cifraban la cifra total de posibles afectados entre 2,5 y tres millones.