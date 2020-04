Expertos en derecho público creen que la caja de todo el sector público podría intervenirse por el Covid-19

El artículo 49 del Real Decreto Ley 11/2020 “autoriza a la ministra de Hacienda para requerir el ingreso en el Tesoro Público de la totalidad o parte de las disponibilidades líquidas” de “los organismos autónomos y otras entidades integrantes del sector público estatal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley General Presupuestaria”.

Hacienda interpreta que por el capítulo donde está inserto ese artículo 45, se refiere solo a entidades con presupuestos limitativos y no a empresas públicas como Aena, Adif o Renfe. Fuentes jurídicas, sin embargo, sostienen que ahora sí se ha abierto la puerta a intervenir la caja de empresas públicas porque la mera situación del citado artículo 45 no basta para limitar el alcance del nuevo decreto si este no diferencia entre unas entidades y otras.