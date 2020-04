Hacienda toma el control de la caja de Aena, Adif o Renfe en busca de fondos contra la crisis

Los Presupuestos Generales del Estado cuentan con una reserva, denominada Fondo de Contingencia (sección 35), dedicada a hacer frente a necesidades inaplazables, de carácter no discrecional y para las que no se ha previsto dotación de crédito durante el ejercicio presupuestario. Su límite es del 2% de la partida de gastos para operaciones no financieras (sin contar la financiación a comunidades autónomas y entidades locales). Ese techo saltó ayer por los aires.

La aplicación de este fondo es excepcional y requiere la propuesta del Ministerio de Economía y el consiguiente acuerdo del consejo de Ministros. El Gobierno debe dar cuenta de su utilización en el Congreso de los Diputados.