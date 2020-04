Desde que China anunciara públicamente la existencia del Coronavirus Covid-19 el pasado 31 de diciembre, multitud de países sufren con distintos grados de intensidad una pandemia que ya arroja más de 30.000 fallecidos.

Para enfrentarla, Italia y España han optado por una estrategia de contención con fuertes restricciones a la circulación de sus habitantes, y una parálisis casi total de sus economías. En cambio, Corea del Sur ha conseguido frenar la epidemia con unas medidas menos restrictivas, manteniendo cierta actividad económica, apoyándose en un testeo temprano de la población y un uso intensivo de la tecnología.

Pues bien, ¿en qué consiste exactamente la tecnología empleada por Corea del Sur?, ¿Cómo puede sernos útil a la hora de aplanar la curva de contagio en España, y evitar nuevas oleadas del Covid-19?

Todo se reduce a una idea sencilla: usar un software que permita conocer la trazabilidad completa de una persona contagiada en los días previos a contraer la infección. Y utilizar esa información para actuar con rapidez. ¿Se puede lograr esto por medio de la antena que conecta nuestros teléfonos móviles –que es el método de geolocalización con la que cuentan las operadoras-? No. Aunque el Gobierno acaba de anunciar que lanzará esta vía, en un primer momento, en la Comunidad Valenciana (dadas las circunstancias, tampoco se entiende muy bien que no lo lancen directamente a nivel nacional). Por desgracia, verán pronto que como solución tecnológica no es suficiente y volveremos a la casilla de salida.

Urge poner en marcha otra vía de trabajo: geolocalizar con precisión el dispositivo de los enfermos asintomáticos, utilizando un algoritmo que recoja más variables: como, por ejemplo, las redes wifi vecinas; la estancia en lugares cerrados o abiertos, la movilidad a pie o en vehículo. Y cruzar todo ello con una base de datos con todos los establecimientos comerciales y no comerciales de España mapeados.

De este modo, las autoridades podrán conocer las fuentes probables de contagio, los llamados focos, arrojando luz sobre qué comercios y medios de transporte conviene desinfectar cada día. E incluso qué personas han podido coincidir en tiempo y lugar con un infectado. Esto es algo que a su vez nos permitirá atinar mejor sobre los colectivos a los que primero hacer el test del Covid. Todo ello sin violar el derecho a la privacidad de las personas.

Pablo Reaño, emprendedor y CEO de Satya Insights