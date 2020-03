Shazam se actualiza en iPad para soportar el modo a 'pantalla partida'

Shazam es de esas aplicaciones que han conseguido darle nombre a un nuevo verbo que antes no tenía palabra para una acción que era impensable llevar a cabo sin un móvil o un tablet. Ahora, si alguien quiere saber qué música está sonando en algún restaurante o local en el que está, solo tiene que sacar el teléfono del bolsillo y ponerse a shazamear para salir de dudas.

Así que es una app de esas que todos llevamos instaladas sí o sí, porque nunca sabe cuándo la vamos a necesitar y porque además tampoco es que ocupe demasiado espacio de almacenamiento. El caso es que ahora, por fin, se actualiza en iPad para ofrecer una función que muchos usuarios estaban reclamando desde hace tiempo, casi desde que el sistema operativo del tablet de Apple permite que podamos tener dos apps abiertas a la vez.

Lo más curioso de este caso es que Shazam es propiedad de Apple, desde que los de Cupertino se hicieron con este servicio por 400 millones de dólares en diciembre de 2017, por lo que no era demasiado entendible que una app de los californianos no fuera 100% friendly con el OS de uno de sus propios dispositivos. Pero como dice el refrán, "nunca es tarde si la dicha llega".

Cómo activar esa doble pantalla

Lo primero que debéis hacer es ir a la App Store para ver si la tenéis actualizada a la última versión. Tened en cuenta que esta función, al no estar presente en ningún menú, no os permitirá conocer dentro de ella si es la última release o no. Así que toca ir a la tienda digital a comprobarlo. Una vez hecho, que tenemos el update de ayer mismo instalado, vamos a una aplicación compatible con esa pantalla partida.

Shazam a pantalla partida en el iPad.

Abrimos, por ejemplo, Safari, como en la pantalla que os ponemos justo encima y, ahora sí, lanzamos Shazam. Recordad que hay que pulsar el icono de la aplicación y mantenerlo para arrastrarla hasta la parte superior, donde se encuentra el navegador. Soltamos allí y veremos que la app queda encima, ahora tocamos en la línea horizontal corta que veréis en la parte superior de la ventana y arrastráis hacia la izquierda, casi al extremo de la pantalla.

En ese momento, Safari se hará a un lado para dejar que Shazam se coloque en modo pantalla partida y podamos utilizarla a la vez, detectando las canciones que queramos conocer sin necesidad de cerrar ese artículo tan interesante que estamos leyendo al otro lado.