Amazon utilizará la inteligencia artificial para crear el “Shazam” de la ropa

La inteligencia artificial está cada vez más presente en nuestra sociedad, sobre todo gracias a las grandes empresas que están haciendo ya uso de ellas de las maneras más dispares. Un buen ejemplo es el que hemos conocido hoy, y del que es responsable Amazon, l Jeff Bezos a firma de Jeff Bezos ha presentado una nueva función que estrenará dentro de poco su app de compras. Esta se orientará directamente a la compra de ropa desde la app de una manera más automatizada y sencilla por parte de los usuarios. Una herramienta basada al 100% en la realidad virtual.



StyleSnap, una herramienta para encontrar ropa



Esta nueva función ha sido presentada por Amazon en una feria de inteligencia artificial en Las Vegas. En ella hemos conocido StyleSnap, un servicio de la tienda que ha sido muy bien definido por The Verge como el Shazam de la ropa. Como sabéis, Shazam es capaz de cazar la música que está sonando en todo momento, mientras que esta nueva función de Amazon es capaz de hacer algo similar pero con la ropa. Más de una vez os habréis visto ante la barra de búsqueda de Amazon o cualquier otra tienda de ropa intentando describir el tipo de música que quieres encontrar.



Lo que hace esta nueva función, es reconocer el tipo de ropa que nos gusta a partir de una foto. Por tanto, tú subes una foto de un look que te gusta, y esta es analizada por StyleSnap en busca de un patrón que pueda definir la búsqueda de ropa similar. Es como un personal shopper que es capaz de asimilar tu estilo de vestir y te ofrece la ropa en base a esos gustos. Por tanto, será mucho más fácil y rápido encontrar la ropa que nos gusta en base a un ideal de aspecto. De esa manera nos ahorramos de está buscando palabras para describir la ropa que nos gusta.



Como es lógico, para reconocer la ropa que lleva una persona en una foto hace falta un profundo trabajo de reconocimiento por parte de la inteligencia artificial. No es la primera compañía que emplea algo parecido para vender ropa, pero desde luego sí que es la primera de la importancia de Amazon.