La hucha de las familias crece un 4,8% en febrero

Las entidades financieras que operan en España custodiaban un volumen de 851.500 millones de euros en depósitos de las familias e instituciones sin ánimo de lucro (ISFLSH) en febrero, un 4,8 % más que un año antes, según los datos publicados hoy por el Banco de España (BE).



Esto supone alrededor de 40.000 millones de euros más que en febrero de 2019 y 3.300 millones más que en el pasado mes enero. Pese al repunte que ya marcaron el mes anterior, los depósitos de las familias aún no han recuperado el nivel de diciembre de 2019, cuando alcanzaron los 853.200 millones. Estas cifras aún no reflejan el impacto del coronavirus.

El dinero a la vista de los extranjeros residentes en nuestro país también ha crecido en 1.200 millones de euros en febrero hasta alcanzar los 35.700 millones de euros.

El dinero total en depósitos se mantiene en 1,4 billones de euros

Con estadística en mano, el ahorro a largo plazo, el metido en seguros y fondos de pensiones sigue el lento goteo a la baja. Durante el mes de febrero perdió 2.100 millones de euros, al bajar desde los 28.500 millones de euros a los 26.400 millones. Esta cifra es casi la mitad de los activos que había en 2015, cuando acumulaba 52.000 millones de euros.

El dinero depositado en instituciones de inversión colectiva, exceptuando los fondos monetarios, también experimenta una bajada, pierde 3.400 millones, al pasar a 32.800 millones, desde 36.200 millones, con los datos del Banco de España.

El dinero en seguros, fondos de inversión y pensiones baja

Las empresas

El Banco de España ha publicado también los datos de los depósitos de las empresas no financieras en manos de la banca, que asimismo crecieron en tasa interanual, un 3,4%. En concreto, el volumen de depósitos de empresas no financieras custodiado por los bancos alcanzó en febrero los 251.500 millones de euros, frente a los 243.200 del mismo periodo de 2019; en enero, los depósitos de las empresas sumaban 244.200 millones.

Crece el también el dinero en otras Administraciones Públicas, que ganan 2.000 millones de euros, de 51.300 millones a 53.000 millones de euros.

En total, las familias, las empresas y otras Administraciones Públicas acumulan 1,4 billones de euros en depósitos en febrero, frente a 1,37 de febrero de 2019.