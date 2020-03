WhatsApp incluye una nueva forma de desbloquear contactos vetados

Es una función que WhatsApp tiene desde hace muchos años pero que, por razones que nadie conoce, nunca ha contado con una forma eficiente de gestionarla dentro de la app, para tener a mano y rápidamente las herramientas necesarias para evitar problemas. Se trata de los contactos que, por las razones que sean, bloqueamos porque no queremos volver a tener relación con ellos, ni recibir mensajes o notificaciones de cualquier texto que nos puedan escribir.

Hasta ahora la única manera de gestionar estos contactos bloqueados era a través de los perfiles de cada uno, dentro de las opciones que nos permite silenciarlos o comprobar algunos de los datos personales que comparten en la app. Es por eso que, con el paso de los años, si decidimos volver a tener relación con ellos no es posible comprobar en qué estado se encuentran si nos limitamos a consultar en el histórico del chat.

Es decir, que podíamos habernos olvidado del veto al que le sometimos en su día y, en el momento que esperamos una respuesta tras haberles escrito, comprobamos que esa contestación nunca llega precisamente porque el baneo sigue vigente. Así que WhatsApp ha decidido arreglar las cosas y facilitarnos el proceso para levantar esos castigos.

Un toque y bloqueo levantado

En una actualización que desde el portal WABetaInfo han anunciado, WhatsApp va a facilitarnos el recordar si un contacto está vetado o no. En vez de entrar en su perfil para comprobar si es así, nos aparecerá un mensaje en el propio chat donde escribimos, para que seamos conscientes de que si no retiramos ese bloqueo nunca obtendremos contestación a nuestros mensajes. Recordad que tanto el bloqueo como el desbloqueo no será notificado al afectado.

WhatsApp, nuevo modo de desbloqueo de usuarios.

Además del aviso, desde la app han ideado un sistema muy ingenioso para levantar ese baneo que es el de tocar sobre la llamada de atención que nos muestra, y que reza de la siguiente manera: "has bloqueado a este contacto. Toca para desbloquear". Como os decimos, se trata de una función muy elemental pero que elimina cualquier malentendido que pudiera producirse entre dos usuarios que mantuvieron sus diferencias en el pasado pero que ya han conseguido superarlo.

De momento la actualización no está disponible pero es de esperar que vaya llegando a todos los territorios en los próximos días, tanto en iOS como en Android. De todas formas, si queréis saber qué contactos tenéis bloqueados en WhatsApp, para levantarles el castigo, recordad que tenéis un listado en una de las opciones de la aplicación. Concretamente en Configuración > Privacidad > Bloqueados. Desde allí podréis gestionarlos rápidamente para levantarles el veto.