WhatsApp también se une a la lucha contra las 'fake news' del coronavirus, ¿sabes cómo?

Seguro que en los últimos días habréis visto cómo WhatsApp se ha convertido en un foco de infección informativa por culpa de la ingente cantidad de bulos que van y vienen por todos los chats en los que participamos. Que si opiniones de expertos que contradicen las versiones oficiales, que si teorías de la conspiración... el caso es que ayudan bastante poco no solo a mantener la calma, sino a centrarnos en lo que nos preocupa: terminar con la epidemia.

Y muchas veces no somos conscientes de que nosotros somos la vacuna contra la pandemia: por un lado quedándonos en casa y no salir para evitar el contacto con otras personas, y en la parte virtual, no ayudando a que los bulos se propaguen de manera irresponsable. Así que desde la aplicación han decidido tomarse en serio esa lucha contra las fake news con una serie de medidas radicales.

No infectes los chats de fake news

La primera de ellas es que desde WhatsApp han puesto en marcha el llamado "Centro de Información del Coronavirus" que se va a encargar de "apoyar iniciativas de salud", para lo que van a donar un millón de dólares a la "Red Internacional de Verificación de Contenidos" para la "#CoronaVirus Facts Alliance".

Ese centro de información que estrena la aplicación se ha realizado en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS), UNICEF y UNDP (United Nations Development Programme) y se trata de una guía sencilla de buenas prácticas que deberíamos llevar a cabo todos para que WhatsApp vuelva a ser un lugar en el que compartir con amigos y familiares buenos momentos.

WhatsApp, consejos contra las 'fake news' del coronavirus.

Como podéis ver por la imagen que tenéis más arriba, la base de una buena convivencia en la app de mensajería pasa por tres simples pasos que debemos respetar todos. El principal es que te comuniques con todos tus contactos de forma remota, no lo hagas de manera presencial aunque te encuentres en el trabajo y tengas que hablar con un compañero o tu jefe. Eso evitará un potencial contagio.

Pero en lo que hacen especial énfasis desde la aplicación es que busquemos fuentes fiables de información como la OMS, o instituciones similares, para que no caigamos en las trampas de los bulos y las noticias falsas. Por último, una recomendación que nace directamente de la anterior: si no tenemos que hacer caso de todo lo que nos llegue, mucho menos compartirlo y reenviarlo sin miramientos. Hay que contenerse e incluso reprobar a las personas que lo hagan para que no insistan.

En palabras de Will Cathcart, Head of WhatsApp, "en estos momentos de crisis sabemos que nuestros usuarios utilizan WhatsApp más que nunca, ya sea entre amigos y seres queridos, médicos con pacientes o profesores con estudiantes. Queríamos ofrecer un recurso sencillo que ayude a conectar a la gente. [...] Estamos encantados de poder asociarnos con el Poynter Institute para ayudar a aumentar el número de organizaciones de comprobación de contenidos en WhatsApp y apoyar su trabajo de desacreditar los rumores para salvar vidas. También seguiremos trabajando directamente con los ministerios de sanidad de todo el mundo para que ofrezcan información actualizada directamente dentro de WhatsApp".