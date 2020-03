Las aerolíneas de EE UU se disparan hasta un 40% en Bolsa

Pese a que hoy mismo la IATA, el colectivo que engloba a las aerolíneas de todo el mundo, ha actualizado su última previsión sobre los daños del Covid-19 al sector hasta los 252.000 millones de dólares (234.000 millones de euros) en caída de facturación, hoy las aerolíneas son las estrellas de la Bolsa en Estados Unidos. Detrás de este contrasentido, un plan de choque que la administración estadounidense está preparando.

Dentro del paquete de estímulos de 2 billones de dólares que ya ha sido tumbado en dos ocasiones en el Senado estadounidense, se engloba según explica el Financial Times una partida de 50.000 millones de dólares destinadas a las aerolíneas. Por otro lado 8 billones se dirigirán también a empresas con actividad en el transporte aéreo como FedEx o UPS.

La patronal de las aerolíneas estadounidenses, Airlines for America, ha solicitado que de estos 58.000 millones de dólares la mitad sean subsidios en vez de créditos. Esto significaría que estas empresas no se verían obligadas a devolver la mitad del dinero de aceptarse su petición, un hecho que disminuiría los peligros de futuras quiebras en el caso de que la demanda de billetes de avión no se termine de recuperar en el futuro próximo.

Con todo, esta noticia ha bastado para impulsar a las aerolíneas y a Boeing en Wall Street. American Airlines es la más beneficiada y hoy sus acciones repuntan más de un 40% hasta rondar los 14,5 dólares por cada título, una cifra que todavía está muy por debajo de los 30,47 dólares por título del 12 de febrero, cuando los mercados tocaban máximos. United Airlines sube más de un 29%, Delta Airlines, cerca de un 28% y Boeing, un 17%.